Cristiano Ronaldo streifte sich für die Ehrenrunde das Trikot mit der Nummer 21 über. Der Nummer, die sein genau vor einem Jahr verstorbener Teamkollege und Freund Diogo Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft trug. Sichtlich ergriffen zeigte CR7 mit dem Finger Richtung Himmel, wischte sich die Tränen aus den Augen. Anschließend posierte das gesamte Team mit dem Trikot von Jota für ein gemeinsames Siegerfoto nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien.

„Wir haben für uns, für Diogo und für Portugal gewonnen!!! Vamos!“ schrieb Torschütze Ronaldo (68., Foulelfmeter nach Videobeweis) bei Instagram. In der Tat war Jota am Donnerstagabend Ortszeit in Toronto für die Portugiesen allgegenwärtig. „Wir ziehen eine Menge Energie daraus, was Diogo für das Team bedeutet hat“, sagte Trainer Roberto Martinez: „Er war jemand, der immer daran geglaubt hat. Wir haben eine Verantwortung für Diogo und werden für ihn weitermachen. Das ist, was wir in diesem Turnier zu tun haben.“

„Er hat bis zur letzten Minute des Spiels geholfen“

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Durch Zufall fiel das K.o.-Spiel gegen die Kroaten ausgerechnet auf den ersten Todestag von Diogo Jota. Der frühere Nationalspieler war bei Anpfiff fast auf die Minute genau vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. „Jeder Tag ist etwas Besonderes, weil wir jeden Tag mit ihm sprechen, er gibt uns Kraft“, sagte Siegtorschütze Goncalo Ramos (90.+4), der den Portugiesen ein Achtelfinal-Duell mit Spanien am Montag in Dallas bescherte.

Er sei sich „sicher“, dass Jota beim dramatischen Erfolg gegen Kroatien „bis zur letzten Minute des Spiels geholfen hat“, sagte Rafael Leao: „Kroatien hat ebenfalls ein sehr gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, wir haben es wirklich verdient, in die nächste Runde zu kommen, und wieder einmal hatten wir diesen zusätzlichen Faktor, nämlich Diogo Jota, der bei uns war.“ Das Team wolle ihm „diesen Sieg widmen“.

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Ronaldos Schwester kündigt Portugal-Rücktritt an

Neben Diogo Jota war aber auch Ronaldo selbst ein großes Thema – und das schon vor dem Anpfiff. Denn seine Schwester Kátia Aveiro (48) deutete gegenüber dem portugiesischen TV-Sender „SportTV“an, dass es die letzten Länderspiele ihres Bruder sein würden: „Genießt es, solange es noch geht. Es ist bald vorbei. Nach den Informationen, die ich aus zuverlässiger Quelle habe … ist dies sein letzter Tanz.“

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Zuletzt war immer wieder spekuliert worden, das Ronaldo noch mit seinem ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Júnior (16) zusammen für Portugal spielen wolle. Der Superstar selbst hielt sich nach dem Sieg gegen Kroatien bedeckt: „Ich treffe keine unüberlegten Entscheidungen. Ich werde mich erst nach dem Turnier entscheiden, nicht jetzt.“ Und das geht aus portugiesischer Sicht hoffentlich noch sehr lange. (dpa/eli)