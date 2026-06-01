„Eine Blamage für das Land!“ Riesen-Zoff vor WM-Eröffnungsspiel

Die Nationalmannschaft von Südafrika reist heute und damit einen Tag später als geplant nach Visa-Problemen zur WM. Das teilte der Verband Safa mit.

Die noch fehlenden Einreisegenehmigungen zumindest für die Südafrika-Spieler liegen laut dem Statement vor. Eigentlich wollte die Bafana Bafana, die am 11. Juni im Aztekenstadion gegen Mitgastgeber Mexiko das WM-Eröffnungsspiel bestreitet, am Sonntag von Johannesburg abreisen.

„Das Versagen der Safa ist nicht nur ein Schlag für die Moral der Mannschaft, sondern auch eine Blamage für das Land“, schrieb bereits „TimesLive“ über die verspätete WM-Anreise: „Die Safa schuldet der Nation eine Erklärung und, was noch wichtiger ist, rasches und entschlossenes Handeln, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Zuvor hatte Sportminister Gayton McKenzie Konsequenzen gefordert.

Südafrika: Verband entschuldigt sich wegen später WM-Anreise

In einer Mitteilung entschuldigte sich der Südafrika-Verband „bei der Nation für diese unerwarteten Reiseverzögerungen“. Zudem wurde in dem Notfallmeeting eine dreiköpfige Kommission zusammengestellt. Diese kümmert sich um logistische oder administrative Angelegenheiten während der WM, die in Mexiko, den USA und Kanada stattfindet.

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Trainer Hugo Broos wollte mit dem Team mindestens zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel am Donnerstag kommender Woche in Mexiko-Stadt anreisen. Die Südafrikaner haben ihr WM-Camp in Pachuca in etwa 2400 Metern Höhe. Das Aztekenstadion liegt in etwa auf 2200 Metern über dem Meeresspiegel – und Johannesburg über 1700. (dpa/sil)