Der frühere Nationaltorhüter wurde bei seiner Ankunft im einwohnerreichsten Land der Erde begeistert empfangen. Schon in früheren Zeiten gab es eine enge Beziehung zwischen Kahn und Indien.

Zeichen der Verbundenheit: Oliver Kahn zeigte sich bei der Ankunft auf dem Flughafen in Mumbai mit einem traditionellen indischen Stirnzeichen. picture alliance / NurPhoto | Indranil Aditya

„Eine Ikone – Millionen von Fans“ stand auf einem Plakat. Oder: „We love you, Oliver Kahn.“ Der Titan aus Deutschland ist am Flughafen im indischen Mumbai mit großer Hochachtung empfangen worden. Der 57-Jährige wird bei der Fußball-WM als Experte beim indischen Streamingdienst „ZEE5“ tätig sein.

„Es ist toll für mich, hier in Indien zu sein. Ich war 2023 hier, um Indien zu besuchen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und eine schöne Zeit zu haben“, sagte der frühere Weltklassetorwart des FC Bayern bei seinem Empfang und ergänzte: „Ich schätze alle Fans.“

Oliver Kahn absolvierte sein Abschiedsspiel in Indien

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Legende Kahn pflegt eine besondere Beziehung zu Indien. Am 27. Mai 2008 hatte er in Kalkutta sein Abschiedsspiel als Profi bestritten. Vor rund 120.000 Zuschauern im Salt-Lake-Stadium hatte er mit den Bayern gegen den indischen Traditionsverein Mohun Bagan AC gespielt.

In Deutschland arbeitet der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern auch weiterhin als Experte bei Sky. Im Februar verlängerte er die Zusammenarbeit. In der Sendung „Triple – der Hagedorn Fußballtalk“ diskutiert Kahn regelmäßig über die wichtigsten Entwicklungen im Fußball. (sid/mp)