Jude Belingham wird nach dem Sieg in der Verlängerung gegen Norwegern zum Helden. Um sein Ausgleichstor gab es viel Aufregung.

Jude Bellijgham war der Matchwinner für England gegen Norwegen. Witters

England zieht gegen Norwegen ins WM-Halbfinale (2:1 nach Verlängerung) ein - allerdings gab es dabei einige strittige Entscheidungen. Jude Belingham sorgte mit seinen Treffern für die Wende (45./93.), nachdem Andreas Schjelderup (36.) für die Nordlichter getroffen hatte.

Norwegens Torhüter Örjan Nyland rannte nach dem englischen Ausgleich sofort zum Schiedsrichter und deutete nach oben, doch es half nichts: Weil der Ball vor dem Treffer die Aufhängung einer Sky-Cam berührt hatte, herrschte beim WM-Viertelfinale kurz Konfusion. Das Tor von Jude Bellingham zum 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zählte dennoch.

WM-Viertelfinale: England schlägt Norwegen

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Nach einem Abstoß hatte der Ball das Seil touchiert, wenig später fiel der Ausgleich. Nach Ansicht des ehemaligen FIFA-Schiedsrichters Mark Clattenburg hätte der VAR eingreifen und die Szene überprüfen müssen.

„Wenn der Ball ein Objekt berührt, das nicht zum Spielfeld gehört, muss das Spiel unterbrochen werden“, sagte der 51 Jahre alte Engländer bei FOX. Schiedsrichter Clément Turpin (Frankreich) hatte die Szene aber offenbar gar nicht mitbekommen.

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Die zweite Halbzeit gehörte derweil den Norwegern, die sich gleich drei Ecken nacheinander erspielten - und über das 2:1 jubelten. Doch Erling Haaland hatte vor Torbjörn Lysaker Heggems Treffer (55.) seinen Gegenspieler umgestoßen, Schiedsrichter Clément Turpin verwehrte dem Treffer nach Sichtung der Videobilder die Anerkennung.

Bellingham lässt Engländer nach Torwartfehler jubeln

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Norwegen drängte weiter, traf durch Kristoffer Ajer (76.) die Latte. Die Engländer blieben im zweiten Durchgang ohne jeden Torschuss und retteten sich in die Verlängerung. Dort schlug Bellingham nach einem Patzer des zuvor so starken Keepers Nyland mit einem Abstauber eiskalt zu.

Wenig später bekam England einen Foulelfmeter zugesprochen, den Turpin nach Ansicht der TV-Bilder aber zurücknahm. Zu Beginn der letzten 15 Minuten musste Haaland völlig erschöpft vom Feld und musste tatenlos zusehen, wie sein Team vergeblich kämpfte.

England atet derweil auf. „Bellingham, der Retter, schickt England erneut ins WM-Halbfinale“, schrieb der „Telegraph“, die „Sun“ meinte schlicht: „Bellingham ist der Held.“



