Ausgerechnet in der Nachspielzeit des WM-Spiels zwischen Österreich und Jordanien brach der Livestream des ZDF ab. Viele Zuschauer verpassten dadurch den letzten Treffer der Partie.

Marko Arnautovic (2.v.l.) erzielte in der Nachspielzeit per Elfmeter das 3:1 für Österreich. ZDF-Zuschauer sahen das nicht mehr. WITTERS

Ein Streaming-Ausfall kurz vor Ende des WM-Spiels zwischen Österreich und Jordanien (3:1) hat für Ärger bei einigen Fußballfans gesorgt.

In der Nachspielzeit der Partie brach der ZDF-Stream des Einzelspiels plötzlich ab, die Zuschauer verpassten den Treffer zum 3:1-Endstand per Handelfmeter durch den früheren Bundesliga-Profi Marko Arnautovic. Um 8.00 Uhr wurde Werbung eingeblendet, zudem sprang der Stream bei manchen Usern auf den Beginn der Übertragung.

Technischer Fehler beendet Übertragung vor dem Schlusspfiff

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„Im Event-Livestream auf ,sportstudio.de' und im ZDF-Streamingportal brach heute Morgen in der Nachspielzeit die Übertragung des Spiels Österreich – Jordanien aufgrund eines technischen Programmierfehlers ab», antwortete das ZDF auf dpa-Anfrage. „Das Spiel stand kurz darauf umgehend wieder im Re-Live zur Verfügung. Wir bedauern die kurze Unterbrechung im Event-Livestream am frühen Morgen noch vor Abpfiff der Partie. Im 24/7-Livestream war die Übertragung des Spiels komplett zu sehen.“

ZDF entschuldigt sich bei den verärgerten Fans

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„Sorry, da hat uns leider ein technischer Fehler die Schlussphase versaut“, hatte das ZDF als Antwort auf einen kritischen Kommentar bei Instagram geschrieben. „Wir geloben Besserung!“

Der Sender hatte bereits am Eröffnungstag der WM für Ärger bei vielen Zuschauern gesorgt, als er wegen eines Werbeblocks Teile der Eröffnungsfeier aus Mexiko nicht live zeigte.(dpa/ggg)