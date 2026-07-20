Das ZDF erreicht mit dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien einen Bestwert. Doch frühere Endspiele zogen noch mehr TV-Zuschauer an.

Beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft hat das ZDF einen Rekordwert verzeichnet. Die Live-Übertragung des Spanien-Sieges gegen Argentinien in der Verlängerung sahen durchschnittlich 17,362 Millionen Menschen im Zweiten. Das Endspiel erzielte nach Angaben der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 65,1 Prozent und war das mit Abstand meistgesehene WM-Spiel ohne deutsche Beteiligung.

Nicht eingerechnet in die Reichweite sind die Zuschauer, die den spanischen Sieg im Internet oder in der ZDF-Mediathek gesehen haben. Das Spiel lief zudem beim Telekom-Sender MagentaTV, der keine Zahlen veröffentlicht. Das erfolgreichste WM-Spiel 2026 war die erste Partie des DFB-Teams gegen Curaçao mit 23,427 Millionen.

Deutlich mehr als vor vier Jahren

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Die 2:23 Stunden lange Übertragung aus East Rutherford lag deutlich über dem Finale von 2022. Durchschnittlich 13,86 Millionen Menschen hatten vor vier Jahren in der ARD den Sieg Argentiniens gegen Frankreich im Elfmeterschießen gesehen. Die Live-Übertragung aus Katar kam auf einen Marktanteil von 53,6 Prozent.

Frühere WM-Endspiele hatten allerdings mehr TV-Zuschauer als das diesjährige Finale. Das Finale vor acht Jahren zwischen Frankreich und Kroatien (4:2) hatten 21,45 Millionen Menschen im ZDF geschaut. (dpa/mp)