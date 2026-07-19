Rekordprämie! Warum Yamal für den WM-Titel viel mehr Geld bekommen würde als Messi

Spaniens Stars können sich im WM-Finale gegen Argentinien nicht nur zum Weltmeister krönen, sondern auch eine Rekordprämie sichern. Bei einem Sieg winken Lamine Yamal und Co. jeweils rund 756.000 Euro.

Pedro Porro (l.) und Lamine Yamal dürften sich über eine stolze Prämie freuen, wenn sie den WM-Titel gewinnen. Witters

50 Millionen Dollar für den WM-Titel sind eine Menge Geld. Kein Wunder, dass auch Lamine Yamal und Co. einen Teil der FIFA-Prämie haben wollen – und den bekommen sie, wenn Spanien an diesem Sonntag (21 Uhr/Liveticker bei mopo.de) im Finale Argentinien schlägt.

Wie die spanische Sportzeitung „AS“ berichtete, haben die Spieler mit dem nationalen Verband RFEF ausgehandelt, dass bei einem Triumph 45 Prozent der FIFA-Prämie an den Kader gezahlt werden. Das wären umgerechnet rund 19,7 Millionen Euro und etwa 756.000 Euro pro Spieler.

Argentiniens Spieler bekämen rund 480.000 Euro beim WM-Gewinn

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Mit dem Einzug ins Finale hat sich Spanien bereits eine Mindestausschüttung von 28,8 Millionen Euro für den RFEF gesichert. Würde Argentinien gewinnen, bekämen die Spieler „nur“ 40 Prozent (etwa 480.000 Euro pro Person) des Preisgeldes.

In jedem Fall erhalten die Verbände die höchsten WM-Prämien jemals. Für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada hatte die FIFA allein die Summe für den Titelgewinn im Vergleich zu 2022 um acht Millionen Dollar erhöht. Für den Antritt kassierte jede der 48 Mannschaften zehn Millionen Dollar (8,7 Millionen Euro).

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Rein sportlich gesehen hat Spanien im Endspiel die Chance auf den zweiten WM-Titel nach dem Triumph vor 16 Jahren in Südafrika. Argentinien könnte als dritte Mannschaft überhaupt nach Italien und Brasilien den Titel erfolgreich verteidigen. (sid/mp)