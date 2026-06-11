Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christoph Baumgartner hat Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick schnell reagiert. Ein Profi des Bundesliga-Aufsteigers Schalke 04 rückt nun kurzfristig in den WM-Kader nach.

Hier hat Österreichs Trainer Ralf Rangnick schnell reagiert und diesen Spieler nachnominiert. IMAGO / SOPA Images

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat auf die Verletzung von Christoph Baumgartner mit der WM-Nominierung des Schalke-Profis Dejan Ljubicic reagiert.

Der defensive Mittelfeldspieler werde am Mittwochabend (Ortszeit) im Teamquartier der österreichischen Nationalmannschaft in Kalifornien erwartet, teilte der Verband mit.

Ljubicic kommt bislang auf neun Länderspiele und ein Tor für Österreich. Seit seinem Wechsel aus Zagreb nach Gelsenkirchen im Januar absolvierte er alle 15 Zweitliga-Partien für den Bundesliga-Aufsteiger und erzielte dabei vier Tore.

Anzeige

WM-Kader Österreich: Schalkes Ljubicic rückt für Baumgartner nach

In Santa Barbara wird Ljubicic auch auf den verletzten Baumgartner treffen. Der Profi vom Bundesligisten RB Leipzig reist nach seiner Operation nach einer schweren Muskelverletzung zurück in die USA.

Anzeige

Der 26-Jährige wird seine Reha im Camp der österreichischen Nationalmannschaft fortsetzen, teilte RB mit. Der Verband und sein Club entsprechen damit dem Wunsch des 26-Jährigen, die Reha im Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft zu absolvieren und seine Teamkollegen vor Ort während der Weltmeisterschaft zu unterstützen.

Österreich trifft bei der WM auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien. Trainiert wird die Auswahl vom Deutschen Rangnick.(dpa/ggg)