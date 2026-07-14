Die Bundesliga ist in den Kadern der vier WM-Halbfinalisten nur noch mit sechs Spielern vertreten. Damit liegt Deutschland im Vergleich zu den anderen europäischen Topligen deutlich zurück.

Die Bayern-Stars Harry Kane (.), Michael Olise und Dayot Upamecano dürfen noch vom WM-Titel träumen. IMAGO / Lackovic

Die Bundesliga nimmt bei der WM im Vergleich zu den anderen Topligen nur noch eine Nebenrolle ein. Ganze sechs Spieler der vier Halbfinalisten stehen in Deutschland unter Vertrag.

Im Vergleich zur englischen Premier League (41), La Liga aus Spanien (28) und der französischen Ligue 1 (13) bedeutet das gleichauf mit der italienischen Serie A Platz vier.

Immerhin: Mindestens einen Weltmeister wird die Bundesliga am Ende stellen, schließlich verteilt sich das Sextett auf alle vier Halbfinalisten.

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Sechs Bundesliga-Profis sind noch dabei

Bei England stehen in Harry Kane (Bayern München) und Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) ebenso wie bei Frankreich (Michael Olise und Dayot Upamecano/beide Bayern München) gleich zwei Deutschland-Legionäre im Kader.

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Auch die übrigen zwei Akteure spielen entweder bei Bayern oder Bayer: Spanien hat Alejandro Grimaldo (Leverkusen, seit dem 1. Juli Atlético Madrid) im Kader, Argentinien Exequiel Palacios (Leverkusen).

Zahlreiche Duelle unter Klubkollegen

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In den Halbfinals wird es zudem zu zahlreichen Duellen von Klubkollegen kommen.

Allein im argentinischen Kader stehen sechs Profis aus der englischen Premier League, darunter Enzo Fernández vom FC Chelsea oder Cristian Romero (Tottenham Hotspur). Umgekehrt steht indes kein englischer Nationalspieler in Argentinien unter Vertrag.

Bei Frankreich wiederum spielen in Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) und Jules Koundé (FC Barcelona) zwei Akteure im Land des kommenden Gegners Spanien. Umgekehrt gilt dies nur für Fabian Ruiz, der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. (sid /ggg)