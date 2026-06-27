Roberto Martinez redete über die Taktik für das Gruppenfinale gegen Kolumbien, da wurde Portugals Nationaltrainer plötzlich unterbrochen – denn aus den Boxen im Pressekonferenz-Raum im Stadion von Miami dröhnte unvermittelt und lautstark der Hit „Don't Start Now“ von Dua Lipa.

Martinez nahm es mit Humor, nickte im Rhythmus der Musik cool mit dem Kopf und machte Scherze: „Sollen wir tanzen?“ Aber er werde „nicht anfangen zu singen“. Und der 52-Jährige glaubt, dass Dua Lipa wohl „Portugal-Fan“ sei. Der Fauxpas sorgte auch für großes Gelächter bei den Reportern.

Vor dem dritten und letzten Gruppenspiel in der Nacht zu Sonntag (1.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) liegt Portugal in Gruppe K auf Rang zwei. Um als Gruppensieger in die K.o.-Phase einzuziehen, brauchen Cristiano Ronaldo und Co. einen Sieg gegen Kolumbien. (sid/sil)