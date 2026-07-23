Podolski kritisiert DFB-Mentalität und ärgert sich wegen Rüdiger

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft spart Lukas Podolski nicht mit Kritik. Der Weltmeister von 2014 vermisst Verantwortung, Charaktere – und warnt davor, die Probleme allein mit einem Trainerwechsel lösen zu wollen.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat die deutsche Nationalmannschaft nach dem WM-Scheitern in Amerika mit deutlichen Worten kritisiert. „Es übernimmt keiner Verantwortung. Man liegt hinten – und es rappelt sich keiner auf, keiner hilft dem anderen. Das ist keine Einheit bei der WM in Amerika gewesen, angefangen vom Trainer bis zur Mannschaft“, sagte Podolski der „Sport Bild“. Ihm fehlen „Typen“.

Die DFB-Elf war im Sechzehntelfinale als klarer Favorit im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Wenige Tage später erklärte Julian Nagelsmann seinen Rücktritt als Bundestrainer. Auf ihn soll Jürgen Klopp folgen. Doch der Trainerwechsel ist für Podolski mit Blick auf die nächsten Turniere kein Allheilmittel.

Podolski: Spieler werden heutzutage „glatt gebügelt“

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„In Deutschland fehlen seit Jahren auf einigen Positionen Weltklassespieler. Darum bin ich der Meinung: Jetzt den Trainer zu wechseln und dann zu sagen, nun wird alles besser, das ist zu einfach“, sagte der 41-Jährige, der 130 Mal das Nationaltrikot trug.

Weil die Spieler heutzutage glatt gebügelt werden. Man darf sich zu nichts bekennen, anecken“ Podolski

Die Probleme im deutschen Fußball seien vielschichtiger. Eines davon ist für Podolski, dass es nicht mehr die Charaktere gebe wie früher. Woran liegt das? „Weil die Spieler heutzutage glatt gebügelt werden. Man darf sich zu nichts bekennen, anecken“, erklärte Podolski und nannte Antonio Rüdiger als Beispiel.

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„Er hat diese Galligkeit, er kann mal ein Drecksack sein, wenn es nötig ist – was dann auch wichtig ist. Das zeigt er bei Real Madrid. Aber wir meckern dann über ihn, weil er sich so verhält, wie er sich verhält.“ (sid/ggg)