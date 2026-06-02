Playboy-Umfrage: Das ist der „sexieste“ deutsche WM-Star

Joshua Kimmich steht in der Gunst deutscher Fußballfans hoch im Kurs. Einer Umfrage des Magazins „Playboy“ zum WM-Start zufolge stimmten 18 Prozent bei der Frage nach dem beliebtesten Spieler im deutschen Fußball für den Kapitän. DFB-Kapitän Kimmich verwies damit seine Münchner Mannschaftskollegen Jamal Musiala und Leon Goretzka auf die Plätze zwei und drei.

Auch in der Frage, mit welchem Nationalspieler die Männer in Deutschland am liebsten ein Bier trinken gehen würden, schneidet Kimmich bei den „Playboy“-Lesern am besten ab. Hier liegt der 31-Jährige mit 16 Prozent vorne. Die Plätze zwei und drei in diesem Sympathie-Ranking belegen Stuttgarts Stürmer Deniz Undav (12,5 Prozent) und Bayerns Offensivstar Musiala (12 Prozent).

Kimmich laut „Playboy“-Umfrage beliebtester und sexiester DFB-Spieler

Joshua Kimmich beim Schlussjubel nach dem 4:0-Sieg gegen Finnland. imago/Sven Simon Joshua Kimmich beim Schlussjubel nach dem 4:0-Sieg gegen Finnland.

Zugleich holte der Bayern-Sechser Kimmich in der „Playboy“-Umfrage den Titel des „sexiesten deutschen Nationalspielers“. Kimmichs Beliebtheit scheint geschlechterübergreifend Anklang zu finden. Eine relative Mehrheit von 17 Prozent der weiblichen Befragten bis 30 Jahre sieht in ihm den attraktivsten Kicker der Nationalelf.

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In Sachen Optik geht hierbei der zweite Platz an den Champions-League-Finaltorschütze Kai Havertz vom FC Arsenal (13 Prozent). Musiala, David Raum und Bayern-Keeper Alexander Nübel (jeweils neun Prozent) teilen den dritten Platz.