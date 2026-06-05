Peinliche Ticket-Panne! FIFA vergibt WM-Karten kostenlos

Wegen eines Fehlers auf der FIFA-Website haben Dutzende Fans kostenlose Tickets für die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko erhalten.

Der Weltverband hat die Käufer inzwischen aber aufgefordert, den korrekten Betrag für die Karten zu bezahlen. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte die FIFA knapp eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel auf dpa-Nachfrage.

60 Fans erhalten WM-Tickets kostenlos – und sollen nun nachzahlen

Etwa 60 Fans hätten am Mittwoch „eine Mitteilung zu Tickets erhalten, die aufgrund eines früheren Zahlungsproblems während des Bestellvorgangs kostenlos zugeteilt worden waren“, erklärte die FIFA. „Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die betroffenen Fans wurden aufgefordert, die Zahlung des korrekten Betrags vorzunehmen.“ Der Verband bedauere den Fehler sowie etwaige dadurch entstandene Unannehmlichkeiten.

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„Sky News“ hatte zuvor von der Ticket-Panne berichtet. Die WM beginnt am kommenden Donnerstag mit der Partie zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihr erstes Gruppenspiel bei dem XXL-Turnier am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter und WM-Neuling Curaçao. (dpa/sil)