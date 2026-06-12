Nach der Verletzung von Lennart Karl klingelte bei dem Leipziger das Telefon. Nun sprach der 20-Jährige über den besonderen Moment – und sorgte für Lacher.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Lennart Karl rückte Assan Ouédraogo in den deutschen WM-Kader nach. Auf einer Pressekonferenz berichtete der Leipziger, wie er vom Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf kuriose Wiese eüberrascht wurde – und wen er als Erstes kontaktierte.

Für Assan Ouédraogo kam die Nachricht total unerwartet. Der Offensivspieler von RB Leipzig machte gerade Sommerurlaub, als plötzlich das Telefon klingelte. Am anderen Ende war Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zu diesem Zeitpunkt war der 20-Jährige, wie er berichtete, in Marbella – und „unfassbar am Chillen mit meinen Jungs“. Doch die entspannte Urlaubsstimmung war sofort vorbei, „von null auf 180“.

Auf der Pressekonferenz erzählte Ouédraogo den besonderen Moment mit einem Lächeln. „Ich habe mich sofort unfassbar gefreut“, sagte der Flügelspieler. Kein Wunder: Nach der Verletzung von Lennart Karl bekam er kurzfristig die Chance, doch noch zur WM zu fahren, nachdem er selbst lange ausgefallen war.

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Ouedraogo kommt bei den Fans gut an

Nagelsmann jedenfalls wollte offenbar sichergehen, dass seine Botschaft bei dem Nachnominierten auch wirklich durchdrang. „Er hat mich gefragt, ob ich betrunken bin“, berichtete Ouédraogo und sorgte für Lacher bei den anwesenden Journalisten. Die Antwort des Leipzigers kam schnell: „Nee, passt alles.“ Er trinke „so oder so nicht“.

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Er selbst habe nach dem Gespräch mit dem Bundestrainer zunächt seine Mutter angerufen, die sei aber ebenso wenig ans Telefon gegangen wie sein Vater. Also habe seine große Schwester als Erstes von der Nachnominierung erfahren. „Sie hat es mir am Anfang gar nicht geglaubt“, sagte er.



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Von den Fans erhielt Ouédraogo für seinen lockeren und bodenständigen Auftritt viel Zuspruch. Er dürfte hoffen, dass dies auch für seine Leistungen im Turnier gilt. (sil)