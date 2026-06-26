Die Niederlande ziehen ungeschlagen ins WM-Sechzehntelfinale ein, doch Trainer Ronald Koeman sieht trotz des 3:1 gegen Tunesien noch Luft nach oben. Vor dem Duell mit Marokko warnt der Bondscoach eindringlich vor Nachlässigkeiten.

Wieder Fan-Party in Oranje, dazu locker weiter - aber Bondscoach Ronald Koeman hat die Niederlande mit Blick auf das Sechzehntelfinale gegen Marokko (Dienstag, 03.00 Uhr MESZ/MagentaTV) vor leichtsinnigen Fehlern gewarnt.

„In der nächsten Runde brauchst du das nicht, vor allem gegen stärkere Gegner“, sagte Koeman nach dem 3:1 (2:0) zum Abschluss der Gruppenphase gegen Tunesien: „Das kann dich den Kopf kosten. Und das wollen wir vermeiden.“

Die Niederlande zogen ungeschlagen und als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein, dadurch vermied die Elftal ein Duell mit Rekordweltmeister Brasilien in der nächsten Runde. Doch Koeman war nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Kansas City, teilweise war das Spiel zu langsam, zu ungeordnet, zu "schlampig".

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Kritik trotz zehn Turniertoren

Die Niederlande seien „im Halbschlaf“ unterwegs gewesen, schrieb die Zeitung AD. Zwar kommen Sturmtank Brian Brobbey und Co. auf zehn Treffer, sie „kassierten aber auch vier Gegentreffer. Das scheint zu viel zu sein, um wirklich um den Weltmeistertitel mitspielen zu können.“

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Jetzt kommt Marokko – wieder ein Gegner, der vielleicht tief steht, aber auch viel Qualität hat. Virgil Van DIjk

Doch an ein Finale wollte Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk noch gar nicht denken. „Jetzt kommt Marokko – wieder ein Gegner, der vielleicht tief steht, aber auch viel Qualität hat“, sagte der Profi vom FC Liverpool: „Wir müssen uns gut darauf vorbereiten. Es sind noch ein paar Tage Zeit, wir freuen uns drauf. Große Spiele, genau dafür ist man hier.“

Deutschland könnte im Viertelfinale warten

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Sollte sich die Niederland gegen Marokko, WM-Halbfinalist von 2022, durchsetzen, würde im Achtelfinale Co-Gastgeber Kanada oder Südafrika warten. Ein möglicher Viertelfinalgegner ist Deutschland. (sid/ggg)