„Sehr bittere Nachricht“: Bundesliga-Star verpasst die WM!

Schwerer Schlag für Ralf Rangnick und Österreich: Führungsspieler Christoph Baumgartner von Bundesligist RB Leipzig fällt für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) verletzt aus.

Der 26 Jahre alte Offensivspieler zog sich beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu. Die MRT-Untersuchung bei Baumgartner am Dienstag habe ergeben, „dass ein Einsatz bei der Weltmeisterschaft nicht möglich ist“, teilte der Verband mit.

„Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung“, sagte ÖFB-Trainer Rangnick. Über eine Nachnominierung für Baumgartner ist noch nicht entschieden. Dies werde „derzeit intern abgestimmt“.

Österreich: Leipzigs Christoph Baumgartner fällt verletzt für die WM aus

Immerhin gab es bei Kapitän David Alaba am Dienstag gute Nachrichten. Beim Abwehrchef, der gegen Tunesien zur Halbzeit ausgewechselt wurde, habe die MRT-Untersuchung „keine Muskelverletzung gezeigt“, so der ÖFB: „Es besteht kein Grund zur Sorge.“ Alaba könne planmäßig mit der Mannschaft am Donnerstag nach Los Angeles reisen.

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Bis dahin gönnte Rangnick seinen Stars um Alaba, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer (flog vom Platz) noch etwas Ruhe. Der deutsche Coach musste dagegen nicht nur einen Baumgartner-Ersatz finden – die Partie gegen die Nordafrikaner hatte zudem unerwartet einige Fragen aufgeworfen.

„Es gibt weniger Fixposten als noch vor dem Spiel, weil in der zweiten Hälfte einige richtig aufgezeigt haben“, sagte Rangnick. Das Tunesien-Spiel habe „schon noch ein paar Karten neu gemischt“. Im 26-köpfigen Kader der Österreicher standen inklusive Baumgartner 14 Spieler aus der deutschen Bundesliga. Das ÖFB-Team trifft bei der WM in Gruppe J auf Jordanien, Weltmeister Argentinien und Algerien. (dpa/sil)