Ob das so gesund ist? Warum Tuchel bei England Baked Beans auftischen lässt

Bohnen auf Toast – Englands Fußball-Stars setzen auf dem Weg zum ersehnten WM-Titel auf das traditionelle Soulfood aus der Heimat. Der Klassiker werde den Three Lions „wenige Stunden“ vor den Spielen bei dem Turnier serviert, so berichtet „The Sun“. Kapitän Harry Kane vom FC Bayern „bevorzugt hingegen Rührei auf Toast“, bevor er seine Mannschaft auf das Feld führt.

Nationaltrainer Thomas Tuchel wird eine penible Akribie bei der Ernährung seiner Spieler nachgesagt. Mit Ernährungsberatern und Köchen des Teams soll der 52-Jährige eine „große Auswahl frisch zubereiteter Gerichte“ für die WM vorbereitet haben.

Tuchel erlaubt auch Wohlfühlgerichte

Doch „auch beliebte Wohlfühlgerichte wie Baked Beans, Snacks und Süßigkeiten“ sollen laut „The Sun“ „eine wichtige Rolle spielen, um das Wohlbefinden der Fußballstars bei der WM zu steigern, die wochenlang fern von zu Hause leben.“

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60 Jahre nach dem Triumph von Wembley wollen die Engländer unter Tuchel endlich wieder den WM-Titel nach Hause holen und „Die Erwartungen sind jetzt hoch“, hatte Kane zuletzt gesagt: „Wenn man zweimal im EM-Finale steht und ein WM-Halbfinale spielt, erwarten die Leute, dass man das nächste Mal gewinnt.“(sid/ggg)