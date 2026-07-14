Felix Zwayer wird bei der Weltmeisterschaft kein weiteres Spiel mehr leiten. Nach zwei Einsätzen in der Vorrunde ist das Turnier für den deutschen Schiedsrichter beendet. Ein Australier könnte das Endspiel leiten.

Sein letztes Spiel leitete Felix Zwayer zwischen den USA und Australien. IMAGO / MB Media Solutions

Für den deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer ist die WM nach zwei Einsätzen in der Vorrunde vorzeitig beendet. Der 45 Jahre alte Berliner wird am Finalwochenende kein weiteres Spiel leiten und hat das Schiedsrichter-Quartier in Amerika bereits verlassen, wie der DFB auf Anfrage mitteilte.

Zwayer hat bei der Weltmeisterschaft den zweiten Auftritt von Gastgeber USA gegen Australien (2:0) sowie das Duell Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan (3:1) geleitet.

Dankert bleibt als Videoschiedsrichter im Rennen

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Der Deutsche zeigte in beiden Partien eine starke Leistung, fiel aber bei seinem ersten Einsatz in Seattle auch mit einem Krampf in der Nachspielzeit auf.

Bislang nicht abgereist ist Bastian Dankert, der sich als Videoschiedsrichter noch Hoffnungen auf einen Einsatz im WM-Finale am Sonntag machen darf.

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Halbfinale mit Schiedsrichtern aus El Salvador und den USA

Für das Halbfinale Spanien gegen Frankreich an diesem Dienstag (21 Uhr) in Arlington bei Dallas wurde Iván Barton aus El Salvador als Schiedsrichter ausgewählt. Ismail Elfath aus Gastgeberland USA wird das zweite Halbfinale England gegen Argentinien am Mittwoch in Atlanta leiten.

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Laut übereinstimmenden Medienberichten sind noch 13 Referees im Quartier des Weltverbandes FIFA verblieben. Zieht Argentinien ins Finale ein, würden die Schiedsrichter aus Europa und Südamerika entfallen. Top-Kandidat wäre dann Alireza Faghani, der für Australien pfeift.

Kommt es zu einem Duell zweier Teams aus Europa, kämen auch der Slowene Slavko Vincic oder Szymon Marciniak aus Polen infrage. (dpa /ggg)