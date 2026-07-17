Der Fußball führt Neuerungen nach US-Vorbild ein. Nach dem WM-Finale erhalten Kapitän und Trainer sofort Ringe, später folgt das ganze Siegerteam.

Sollten Lionel Messi und seine Argentinier auch nach dem WM-Finale vor Freude zu Boden gehen, können sie sich über eine neue Trophäe freuen. IMAGO/NurPhoto

Beim Finale zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien wird nicht nur zum ersten Mal eine Halbzeitshow wie bei einem Super Bowl der Footballer aufgeführt - für die neuen Weltmeister gibt es im Anschluss neben dem WM-Pokal und Goldmedaillen auch markante Championship-Ringe. Wie der Weltverband FIFA vor dem Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) mitteilte, wird diese Tradition aus dem US-Sport jetzt auch bei der Fußball-WM eingeführt.

Unmittelbar nach dem Finale erhalten der Kapitän und der Cheftrainer des Weltmeisterteams zunächst provisorische Ringe. Im Anschluss werden alle 30 Ringe für die Siegermannschaft individuell gestaltet, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt offiziell überreicht werden. Wie ein Video zeigt, ziert eine Seite des Rings der WM-Pokal, die andere soll individuell gestaltet werden.

Insgesamt soll es 2026 nummerierte Weltmeisterringe geben: 30 für die tatsächlichen Weltmeister, die anderen für zahlungskräftige Fans weltweit. Jeder Ring ist einzeln nummeriert, maßgefertigt und wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Die meist protzigen Ringe für die Meister gibt es schon seit langem in den großen nordamerikanischen Sportarten American Football (NFL), Basketball (NBA), Baseball (MLB) und Eishockey (NHL). (sid/mkw)