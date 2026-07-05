Die WM-Euphorie in Norwegen kennt keine Grenzen: In einem Dorf haben Eltern ein neugeborenes Mädchen nach Star-Stürmer Erling Haaland benannt – zumindest fast.

In einem norwegischen Dorf hat ein Paar im WM-Fieber sein neugeborenes Baby laut eines Medienberichts nach Fußballstar Erling Haaland benannt. Das Mädchen sei genau in der Minute (86.), in der der Stürmer am Dienstag zum Sieg gegen die Elfenbeinküste traf, auf die Welt gekommen, berichtete der Fernsehsender TV2 am Freitag. Deshalb trägt es nun den Namen „Erle“.

Als das Mädchen auf die Welt kam, habe der frisch gebackene Papa laut aufgeschrien, berichtete der Sender. „Als ich gespürt habe, dass sie kam, hörte ich einen lauten Jubelschrei meines Mannes, der großer Fußballfan ist“, erzählte Mama Lene. „Da wusste ich sofort, dass noch etwas anderes passiert sein musste.“ Ihr sei klar geworden, dass der Jubelschrei Erling Haaland galt, der genau in diesem Moment den Siegtreffer erzielt hatte.

Eltern entscheiden sich nach Haaland-Tor spontan für den Namen Erle

Anzeige

Das Tor inspirierte Vater Bjarte demnach, die Namenswahl für seine Tochter noch einmal zu überdenken. „Wir hatten uns noch nicht ganz entschieden und mehrere Namen in der engeren Auswahl“, erzählte Mama Lene. „Erle stand nicht auf der Liste, aber dann hat mein Partner den Namen plötzlich ins Spiel gebracht – und so kam es so.“

Der Erfolg der norwegischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft begeistert momentan das ganze Land. Am Sonntag geht es für die Skandinavier im Achtelfinale gegen Brasilien. (dpa/ggg)

Anzeige



