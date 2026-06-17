Norwegen-Star Haaland startet furios in die WM - und gibt Partybefehl

Norwegen startet mit einem 4:1 gegen Irak in die WM. Erling Haaland erzielt dabei zwei Tore und gibt danach die Richtung vor.

Erling Haaland schlurfte nach seinem WM-Traumdebüt mit nackten Füßen in blauen Badelatschen zu den Interviews. Norwegens Tormaschine lächelte stolz –- und gab den Fans in der Heimat den Partybefehl. „Ich weiß nicht, wie spät es dort ist, sagte der Doppelpacker, aber ich hoffe, die Leute feiern.“

Das 4:1 (2:1) gegen den Irak, das erfolgreiche WM-Comeback der Norweger nach 28 Jahren, ließ Haaland sichtlich aufatmen. Er, der mit seinen 25 Jahren schon so viel erlebt und gewonnen hat, habe vor seiner Premiere „seine Nerven“ gespürt. „Es war nicht einfach, ein Debütant zu sein. Es ist viel Druck“, gab der Ausnahmestürmer von Manchester City zu, „ich muss Tore schießen. Zum Glück hat das geklappt.“

Haaland verhindert Fehlstart

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Die heimische Presse sah das ähnlich, das Ergebnis fiel doch etwas schmeichelhaft aus. Immer wieder setzten die mutigen Iraker, eingeladen durch die luftige norwegische Abwehr, gefährliche Nadelstiche. „Ein schmutziger, aber großartiger Sieg“, schrieb die Zeitung Aftenposten: „Der WM-Start hätte ohne Erling Haaland richtig übel enden können. Aber daran denken wir heute Nacht nicht. Wir träumen weiter.“

Als nächstes geht es in der Nacht zu Dienstag gegen den Senegal, danach wartet noch Titel-Topfavorit Frankreich in Gruppe I. „Die nächsten Spiele werden viel schwieriger, also müssen wir besser spielen“, mahnte Haaland. Denn zunächst war noch Sand im Getriebe, nach der ersten Trinkpause aber schlug Haaland vor den Augen seines Vaters Alf-Inge - 1994 selbst in den USA WM-Spieler - aus kurzer Distanz zu. Dann wurde es wild: Nach dem Ausgleich durch Aymen Hussein (39.) nutzte Norwegens Rekordtorschütze einen schlimmen Abwehrpatzer (43.) zur erneuten Führung. Nach einem zu kurzen Rückpass von Zaid Tahseen setzte der heranrauschende Haaland den Keeper Jalal Hassan unter Druck, beim Klärungsversuch schoss dieser den Angreifer an, der Ball prallte ins Tor.

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Doppelpack und klare Ansage

„Das erste Tor war nice, und das zweite noch besser“, freute sich Haaland. Spät erst sorgten Leo Östigaard (77.) und ein Eigentor von Hussein (90.+7) vor 63.106 Fans in Foxborough für klarere Verhältnisse. Und so blieb die „Goldene Generation“ um Haaland (MagentaTV-Experte Thomas Müller) auf dem Teppich, überhaupt schlug der Rekordtorschütze der Landslaget bescheidene Töne an. Angesprochen auf die Aussage seines Trainers Stale Solbakken, Haaland sei der weltbeste Torjäger, entgegnete er: „Ich habe nicht die meisten Tore diese Saison geschossen, also statistisch gesehen, nein, bin ich nicht der Beste.“ Der Grund: „Harry Kane und Kylian Mbappé haben öfter getroffen.“

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Worauf Haaland wohl hinaus wollte: Er erzielte im Verein „nur“ 38 Treffer, Mbappé 42 und Bayern-Star Kane sogar 61. Doch dieses Zahlenwerk interessierte nach seinem Traumdebüt nun wirklich nur am Rande. (sid/sil)



