Viele hatten einen Langweiler erwartet. Doch beim Spiel Algerien gegen Österreich kommt alles anders. Die Reaktionen der Beteiligten sprechen für sich.

Völlig losgelöst: Österreich springt dem Vorrunden-Aus tief in der Nachspielzeit von der Schippe. picture alliance / AP Photo/Reed Hoffmann | Reed Hoffmann

Österreich und Algerien haben bei der Fußball-WM die K.o.-Runde erreicht und in einem wilden Spiel eine „Schande von Kansas City“ mit Last-Minute-Treffern vermieden. Im brisanten letzten Vorrundenspiel der Gruppe J, in dem es im direkten Duell um Platz zwei und drei ging, trennten sich beide Teams in Kansas City nach einer dramatischen Schlussphase 3:3 (1:1).

Von einem offensichtlichen „Nichtangriffspakt“ war das Spiel 70 Minuten lang weit entfernt – bis dahin war es phasenweise ein offener Schlagabtausch. Danach aber gingen beide Mannschaften ebenso offensichtlich nicht mehr ins Risiko, was das Publikum mit Pfiffen quittierte.

Verrückte Nachspielzeit: Mahrez trifft für Algerien, Kalajdzic für Österreich

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Dann aber wurde es verrückt: Erst traf Riyad Mahrez zum 3:2 für die Algerier (90.+3), kurz darauf bescherte Sasa Kalajdzic den Österreichern ein „Wunder von Kansas City“: Mit seinem Tor (90.+6) schoss er die ÖFB-Auswahl als Gruppenzweiter wieder in die K.o.-Phase. Durch das für beide Mannschaften passende Resultat ist der Iran ausgeschieden.

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„Ich konnte es gar nicht glauben, was da passiert“, sagte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick zum späten Ausgleich. Was sich in der dramatischen Schlussphase abgespielt habe, „das habe ich so noch nie erlebt und die meisten anderen wahrscheinlich auch nicht. Unglaublich, im Moment sind wir einfach nur happy, das wir weitergekommen sind“.

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Arnautovic und Sabitzer bringen Österreich zweimal in Führung

Marko Arnautovic (28.) und Marcel Sabitzer (55.) trafen zunächst für die Österreicher, die erstmals seit jenem Abend 1982 wieder die Vorrunde überstanden und es als Zweiter im Sechzehntelfinale am Donnerstag (21 Uhr MESZ) in Los Angeles mit Europameister Spanien zu tun bekommen.

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Rafik Belghali (45.) und Rihad Mahrez (60.) hatten zunächst jeweils die passende Antwort parat. Algerien schaffte es trotz des späten Ausgleichs der Österreicher unter die acht besten Gruppendritten und trifft in der Nacht auf Freitag (5 Uhr MESZ) in Vancouver auf die Schweiz.

Es war über eine Wiederholung der „Schande von Gijón“ diskutiert worden

Zum Abschluss der erstmals ausgetragenen XXL-Vorrunde mit 48 Teams hatten Österreich und Algerien gegenüber der Konkurrenz den Vorteil, dass sie genau wussten, welches Ergebnis nötig war, um weiterzukommen. Ein Remis reichte beiden, eine Niederlage hingegen würde das Aus bedeuten. Deshalb war im Vorfeld auch über eine Wiederholung der „Schande von Gijón“ diskutiert worden.

Ralf Rangnick wollte davon nichts wissen. Als die Partie 1982 zwischen Deutschland und Österreich (1:0) stattgefunden habe und Algerien aufgrund des „Nichtangriffspakts“ der beiden Teams aus dem Turnier flog, „war noch kein Spieler auf der Welt“, betonte der deutsche Trainer. Er werde „die Mannschaft sicher nicht ins Rennen schicken, um unentschieden zu spielen“. In den algerischen Medien war entsprechend eher von „Rache“ als Aussöhnung die Rede.

Arnautovic lässt die Pfiffe in Kansas City verstummen

Nachdem in der Anfangsphase bis auf einen heftigen Ellbogenschlag von Arnautovic (11.) wenig passiert war, ertönten erste Pfiffe im Arrowhead Stadium. Arnautovic setzte diesen mit der ersten gefährlichen Aktion und seinem 49. Länderspieltor vorerst ein Ende: Einen tiefen Ball von Kapitän David Alaba streichelte der Altstar am algerischen Torhüter Oussama Benbot, der den zuletzt schwachen Star-Sohn Luca Zidane ersetzte, vorbei.

Nun musste auch Algerien agieren und drückte enorm aufs Tempo. Der Frankfurter Farés Chaïbi scheiterte am Pfosten (40.), der starke Ibrahim Maza von Bayer Leverkusen frei stehend am glänzend aufgelegten Alexander Schlager (44.), ehe es kurios wurde: Mahrez profitierte von der Eckfahne, nahm den Ball auf – und kurz darauf vollendete Belghali trocken ins kurze Eck.

Rangnick reagierte auf die Drangphase der Algerier und wechselte zur Pause dreimal. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Sabitzer schob eine Hereingabe von Bayerns Konrad Laimer zur erneuten Führung ein, Mahrez antwortete nur fünf Minuten später. Danach aber gingen beide Mannschaften zunehmend weniger bis kein Risiko mehr ein – bis der Treffer von Mahrez eine aberwitzige Schlussphase auslöste. (sid/dpa/mp)