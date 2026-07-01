Eigentlich war Jürgen Klopp schon mal Bundestrainer, ein ziemlich innovativer und erfolgreicher dazu. Seine Erklärstücke am futuristisch-elektronischen Taktiktisch (Revolution!) brachten ihm sogar zwei „Titel“ ein - die Fernsehpreise 2006 und 2010. Dem TV-Bundestrainer flogen millionenfach die Fan-Herzen zu, doch Klopp war nach dem zweiten „Triumph“ amtsmüde.

„Ich möchte nicht in die Annalen eingehen als der Fußballtrainer“, sagte er 2010, „der zweimal den Fernsehpreis gewonnen hat, aber mit seinen Mannschaften nichts Bedeutendes.“ Danach legte er jene magische Karriere hin, die ihn zum Welttrainer machte - und endgültig zum Wunschkandidaten der Nation für das höchste Fußball-Amt im Staate. Nach jedem peinlichen Turnier aufs Neue. Auch jetzt wieder.

Als großer Charismatiker mit unbändiger Leidenschaft, als unnachahmlicher Potenzial-Maximierer mit enormer Expertise, als nonchalanter Weltmann, mit allen (auch trüben!) Wassern gewaschen, ist Klopp der Mann, auf den die noch ungedruckte DFB-Stellenausschreibung passt wie Klopp einst zum BVB oder nach Liverpool. Der „Normal One“, einer von „uns“. Und glaubt man ersten noch zaghaften Meldungen, stünde der 59-Jährige auch bereit.

Anzeige

Klopp offen für die Stelle als Bundestrainer

Klopp hatte dies bereits im März indirekt bekräftigt. „Mir wäre es lieber, die Leute denken: 'Unter Umständen irgendwann in der Zukunft könnte das Jürgen Klopp machen', als wenn alle denken würden: 'Der Letzte, der das machen sollte, ist Jürgen Klopp'", erklärte er da. Von einer Art patriotischem Pflichtgefühl der Nationalelf gegenüber ist die Rede, sogar eine lose Vereinbarung mit dem DFB soll es schon einmal gegeben haben, heißt es.

Anzeige

Ich verstehe das, dass, wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, mein Name in irgendeiner Form genannt wird. Jürgen Klopp

Nach dem Fiasko von Foxborough im WM-Sechzehntelfinale wand sich Klopp bei den Nachfragen seines alten Taktiktisch-Kumpels Johannes B. Kerner sichtlich. Es sei doch nur „eine Kuriosität, dass ich hier stehe“, beteuerte er, und bekannte: „Ich verstehe das, dass, wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, mein Name in irgendeiner Form genannt wird. Aber es ist nicht der Moment, um darüber wirklich zu sprechen.“

Schließlich, auch das sagte Klopp, habe er „einen Job, den ich sehr gerne mache“. Den des „Global Head of Soccer“ bei Red Bull. Ein Posten, der ihn jede Menge Sympathien gekostet hat. Sogar in Mainz oder Dortmund, wo er einst kurz vor der Heiligsprechung stand. Auch seine zahlreichen Werbepartnerschaften werden kritisch gesehen, sein bisweilen aufgesetzt wirkendes Haifischgrinsen, seine manchmal bissige, oft flapsige Art.

Anzeige

Klopp und das „Unwort meines Jahres“

„Meine Fähigkeit, frei daherzureden vor anderen Leuten, war schon immer da“, sagte er einmal: „Wahrscheinlich habe ich die von meinem Vater mitbekommen.“ Schon in der 8. Klasse sei er zum Klassensprecher gewählt worden, „zu meiner eigenen Überraschung“. Diese Koketterie ist typisch Klopp. Für ihn sei das viele Reden, mit dem er auch seine Spieler zu fleischfressenden Heavy-Metal-Kickern hochpeitschte, so natürlich wie für andere das Laufen, sagte er. Manchmal verrennt er sich dabei.

Wie zu WM-Beginn, als ihm „das Unwort meines Jahres“ rausrutschte: „Noch“. Noch stelle ja Julian Nagelsmann die Nationalmannschaft auf, haha, witzelte Klopp am Rande des Eröffnungsspiels. Es klang wie eine Bewerbung. Der kluge Thomas Müller erkannte dies sofort. „Kloppo, du bist schon im September“, sagte er, der Rest war gemeinsames Feixen und Lachen, wie zwei Pennäler auf dem Schulhof.

„Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können“, sagte Klopp wenige Tage später, ganz Unschuldslamm. Wirklich? „Ich werde übermorgen 59“, schloss Klopp, „und bin immer noch dämlich.“ Und trotzdem wohl bald Bundestrainer - nicht mehr „nur“ im Fernsehen. (SID/eli)