Die Niederlande schlägt Schweden mit 5:1 und steht vor dem Einzug in die K.-o.-Phase. Klopp verteidigt derweil Virgil van Dijk nach der scharfen Kritik eines ehemaligen HSV-Stars.

Die Niederlande hat einen großen Schritt Richtung K.-o.-Phase gemacht. Bei ihrem deutlichen 5:1 (2:0)-Sieg gegen Schweden ließ das Team von Coach Ronald Koeman kaum etwas zu. Mit der Leistung dürfte auch ein ehemaliger HSV-Star zufrieden gewesen sein, der sich zuletzt kritisch geäußert hatte.

Nach Schwedens deutlichem 5:1-Sieg gegen Tunesien zum WM-Auftakt schauten viele gespannt auf das Spiel gegen die Niederlande, die nicht über ein 2:2 gegen Japan hinauskam. Jegliche Zweifel beseitigten die Niederländer jedoch schnell.

Brobbey und Gakpo bringen die Niederlande zum Jubeln

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Mit einem schnellen Doppelpack verschaffte Brian Brobbey vom englischen Erstligisten AFC Sunderland. Erst brachte Cody Gakpo den Ball in den Strafraum (5.), dann assistierte Denzel Dumfries mit einer Hereingabe (17.), die Brobbey jeweils im Tor unterbringen konnte. Kurz vor der Halbzeit kam Schweden zu einigen aussichtsreichen Gelegenheiten, scheiterte jedoch stets an der niederländischen Defensive, Keeper Bart Verbruggen sowie einmal an einer knappen Abseitsstellung.

Nach der Pause machte dann Gakpo „den Brobbey“ und traf binnen sieben Minuten doppelt. In der 47. Minute war es eine Neuauflage der ersten beiden Treffer. Wieder war es Dumfries, der es Gakpo mit seiner Flanke einfach machte. Anschließend profitierte der Liverpool-Stürmer von einem Fehler von Alexander Isak, der den Ball leichtfertig hergab (54.).

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Schweden sah zu diesem Zeitpunkt nur noch zu, kam nur fünf Minuten später dann aber doch noch zum 1:4-Ehrentreffer durch den kurz zuvor eingewechselten Anthony Elanga. Den Schlusspunkt setzte in der 89. Minute noch der ebenfalls eingewechselte Ex-HSV-Kandidat Cysencio Summerville, der schon gegen Japan traf. Auf das schwedische 5:1 zum Auftakt folgte also das 1:5 gegen die Niederlande.

Klopp kontert van der Vaarts Van-Dijk-Kritik

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Vor der Partie ging es bei Magenta TV vor allem um einen: Virgil van Dijk. TV-Experte Jürgen Klopp sang, wie schon vor dem niederländischen Auftaktspiel, eine ausführliche Lobeshymne auf seinen ehemaligen Schützling aus Liverpool-Zeiten. Ob es die Haare, die Stimme oder die Abwehrkünste waren, Klopp verlor ausschließlich gute Worte über den 34-Jährigen, den er als „besten Innenverteidiger der Welt“ und „nahezu perfekt“ einordnete.

Harsche Kritik gab es hingegen vom ehemaligen HSV-Star Rafael van der Vaart. Er zeigte sich beim niederländischen Sender „NOS“ nach dem ersten Spiel „schockiert“ von der Leistung des Oranje-Kapitäns, der zum Spieler des Spiels gewählt worden war: „Bei ihm dachte ich: Das sieht nicht gut aus. Vor allem beim Drehen. Das fällt ihm sehr schwer. Ein bisschen wie eine Boeing 747, die wendet.“

Magenta-TV-Moderator Jan Henkel sprach von „Populismus“. Auch Klopp tat sich äußerst schwer mit den Worten: „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wert ist, Rafael van der Vaart zu erwähnen. Wenn er irgendwann mal etwas Positives über irgendeinen Spieler sagt, dann bin ich gern bereit, ihn wieder ernst zu nehmen“, so Klopp. „Man hat das Gefühl, er sieht irgendwas, dann muss das blumig formuliert werden und dann geht es richtig dagegen.“

Niederlande hat gegen Tunesien alles in der eigenen Hand

Zwar konnte van Dijk beim Sprintduell vor dem Ehrentreffer der Schweden nicht mithalten, das dürfte jedoch wohl eher an der Geschwindigkeit des frisch eingewechselten Elangas gelegen haben als an der mangelnden Wendigkeit des Routiniers. Auch sonst machte der Kapitän einen souveränen Eindruck, glänzte unter anderem mit einer Passquote von 96 Prozent. Entsprechend dürfte auch van der Vaart mit der niederländischen Gala-Vorstellung zufrieden gewesen sein.

Ohne größere Turbulenzen flog die Niederlande, ganz im Stil einer Boeing 747, gegen Schweden zum Sieg. Damit haben sie im letzten Gruppenspiel gegen Tunesien am Freitag um 1 Uhr deutscher Zeit alles in der eigenen Hand. Schweden kämpft parallel mit Japan um den Einzug in die K.o.-Phase.