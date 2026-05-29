Als „Woltemessi“: Wieso ein DFB-Star zum Helden bei Micky Maus wird

Nationalspieler Nick Woltemade wird für die neue Ausgabe des Micky-Maus-Magazins zum Protagonisten eines Comics. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) erscheint die neue Ausgabe mit der Geschichte „Dribbling ins Glück“, in der der 24-Jährige die Rolle von „Nick Woltemessi“ einnimmt.

„Der Fußball bietet mit all seinen Facetten von Können, Glück, Aberglaube und Teamgeist reichhaltigen Stoff für mitreißende Geschichten. Wir sind begeistert von Nick Woltemade, der menschlich und sportlich ein Vorbild ist“, sagte Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur des Magazins.

Nick Woltemade als Comic-Held

In der Geschichte steht Nick Woltemessi einem Teamkollegen bei, der nach dem Verlust seines Glücksbringers nicht nur sein Selbstvertrauen, sondern auch sein Können verloren zu haben scheint. Gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus Entenhausen begibt sich Nick auf die Suche nach einer Lösung. Er möchte seinen Freund wieder in die Erfolgsspur bringen. Die Moral von der Geschichte ist die Bedeutung von Zusammenhalt.

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Zusätzlich erwartet die Leser ein Interview mit dem Stürmer, der zwei Tage nach dem Testspiel am Sonntag gegen Finnland mit dem DFB-Team in die USA reisen wird. Am 14. Juni steht das erste Vorrundenspiel gegen Curacao an, zuvor folgt noch ein letzter Test gegen die USA (6. Juni). (dpa/sil)