Vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao blickt Lothar Matthäus auf die Schlüsselspieler der DFB-Elf. Dabei hebt er nicht Florian Wirtz oder Jamal Musiala hervor.

Lothar Matthäus ist als WM-Experte mit in den USA. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Julian Nagelsmann hat Florian Wirtz, er hat Jamal Musiala - aber für Lothar Matthäus ist ein anderer der Fixstern in der Offensive der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Kai Havertz hat sich zum Führungsspieler entwickelt und ist nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne zum WM-Start.

„Egal, auf welcher Position er spielt: ganz vorne, im offensiven Mittelfeld oder auf der Halbposition.“

Matthäus erwartet klaren Sieg zum Auftakt

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Beim Auftakt gegen Curacao am Sonntag in Houston (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) „könnte sich der Bundestrainer taktisch etwas einfallen lassen“, schrieb Matthäus. „Zum Beispiel Havertz auch mal weiter hinten und vorne Deniz Undav oder Nick Woltemade spielen zu lassen.“





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Es würde aber aus seiner Sicht „wenig Sinn ergeben, zum Beispiel die Doppel-Sechs aufzulösen und ein anderes System zu spielen, denn dann müsste man gegen den nächsten Gegner wieder umstellen“.

So oder so erwarte er „einen deutlichen Sieg“.(sid/ggg)