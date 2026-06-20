Neymar steht offenbar kurz vor seiner Rückkehr in die brasilianische Nationalmannschaft. Nach dem Sieg gegen Haiti kündigte Trainer Carlo Ancelotti ein zeitnahes Comeback des Superstars an. Gleichzeitig sorgt eine mögliche Verletzung von Leistungsträger Raphinha für große Sorgen bei der Seleção.

Bald könnte Neymar wieder für die brasilianische Nationalmannschaft bei einer WM auflaufen. IMAGO / Passion2Press

Nach dem souveränen 3:0 gegen Haiti richtet sich der Blick bei Brasilien auf zwei Personalien. Während Neymar vor seinem Comeback steht, droht mit Raphinha ein wichtiger Offensivspieler auszufallen.

Ancelotti kündigt Rückkehr von Neymar an

Trainer Carlo Ancelotti zeigte sich nach dem Erfolg gegen Haiti optimistisch, dass Neymar bald wieder einsatzfähig sein wird. Der Offensivstar soll zunächst individuell trainieren und Anfang der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

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„Neymar wird am Samstag individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen“, sagte Ancelotti. Damit könnte der 34-Jährige bereits im nächsten Gruppenspiel sein WM-Debüt feiern.

Sorge um Raphinha nach verletzungsbedingter Auswechslung

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Weniger gute Nachrichten gibt es dagegen bei Raphinha. Der Flügelspieler setzte sich nach 40 Minuten ohne Fremdeinwirkung auf den Rasen und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Rayan ins Spiel.

Noch ist unklar, wie schwer die Verletzung ist. „Wir müssen ihn untersuchen und werden es sehen. Vorerst wissen wir nicht, was passiert ist“, erklärte Ancelotti. Medienberichten zufolge bereitet eine mögliche Blessur am rechten hinteren Oberschenkel dem brasilianischen Trainerstab große Sorgen.

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Vinícius hofft auf schnelle Entwarnung

Auch Teamkollege Vinícius Júnior zeigte sich betroffen. „Es ist sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert“, sagte der Angreifer.

Raphinha sei ein enorm wichtiger Spieler für die Mannschaft und habe bereits in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Deshalb hoffe das Team nun auf eine schnelle Entwarnung. Eine Untersuchung am Samstag soll Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen.

Vorfreude auf Neymar im Brasilien-Team

Parallel wächst die Vorfreude auf die Rückkehr von Neymar. Für Vinícius ist der Superstar nicht nur ein Mitspieler, sondern auch ein Vorbild.

„Ney ist ein sehr wichtiger Spieler für uns“, betonte der Real-Profi. Neymar habe ihn stets unterstützt und sei sein Idol. Entsprechend groß ist die Hoffnung innerhalb der Mannschaft, dass der Offensivstar im weiteren Turnierverlauf wieder eine zentrale Rolle übernehmen kann.

Beim kommenden WM-Spiel gegen Schottland könnte Neymar nun erstmals in das Turnier eingreifen – vorausgesetzt, sein Aufbau verläuft weiterhin planmäßig. (sid/ggg)