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Dennis Undav im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft.

Dennis Undav im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach Foto: imago/Sven Simon

Neuer Vertrag! So viel verdient DFB-Star Undav künftig in Stuttgart

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Fußball-Nationalspieler Deniz Undav soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart um zwei Jahre verlängert haben.

Demnach seien sich die Schwaben mit ihrem Torjäger noch vor dessen Abreise zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einig geworden, meldeten Sky und die „Bild“.

Die Details zum neuen Undav-Vertrag in Stuttgart

Undavs Gehalt soll von 4,5 Millionen Euro auf bis zu 6 Millionen Euro ansteigen. Hinzu kommt offenbar eine Einmalzahlung im niedrigen einstelligen Millionenbereich bei Vertragsunterschrift.

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Aktuell bereitet sich Undav mit der Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf die WM vor. Der torgefährlichste deutsche Angreifer der Saison hatte nach dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München (0:3) am vergangenen Wochenende bereits Andeutungen über eine mögliche schnelle Einigung gemacht. Ihm sei es wichtig, noch vor Turnierstart Klarheit zu haben, hatte der 29-Jährige zuletzt erklärt. (dpa/sil)

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