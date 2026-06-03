Neue WM-Regel: Nagelsmann darf mit Laptop auf den Platz

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann bei den Trinkpausen während der WM-Partien den Laptop oder das Tablet auspacken.

Die Richtlinien der Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) lassen taktische Anweisungen auf „kleinen, mobilen, tragbaren Geräten“ während der dreiminütigen Unterbrechungen pro Halbzeit zu – auch wenn die „Cooling Breaks“ bei der bevorstehenden WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eigentlich wegen der befürchteten Hitze zum medizinischen Schutz der Spieler beschlossen worden waren.

Trainer dürfen bei der WM „kleine, mobilen, tragbaren Geräte“ in der Trinkpause nutzen

Laut den IFAB-Regeln ist es gestattet: „Die Nutzung jeglicher Form elektronischer Kommunikation durch Teamoffizielle ist erlaubt, sofern sie in direktem Zusammenhang mit der Gesundheit oder Sicherheit der Spieler steht oder aus taktischen/Trainergründen erfolgt, doch dürfen nur kleine, mobile, tragbare Geräte (zum Beispiel Mikrofon, Kopfhörer, Ohrstöpsel, Mobiltelefon/Smartphone, Smartwatch, Tablet, Laptop) verwendet werden.“

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Die Spieler müssen während der Trinkpausen allerdings auf dem Spielfeld bleiben. Das Laptop muss also auf den Platz. Das Versammeln vor dem Gerät auf der Ersatzbank – wie es die US-Amerikaner gemacht haben – ist nicht erlaubt. Nagelsmann hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass er es sich wünschen würde, während der Spiele mittels einer Art „Timeout“ taktisch eingreifen zu dürfen. (dpa/sil)