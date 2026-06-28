Der WM-Kapitän von 2014 plädiert dafür, einen Bayern-Star aus der Mannschaft zu nehmen, und verrät, wer Kimmich als Rechtsverteidiger ersetzen soll.

Nach Lothar Matthäus wirbt der nächste Weltmeisterkapitän für eine sofortige Rückversetzung von Joshua Kimmich ins Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft – die Diskussion gewinnt Fahrt. „Aleksandar Pavlovic hat in diesem Turnier noch nicht wirklich überzeugt, ich erkenne unglaublich viele leichte Ballverluste“, schrieb Philipp Lahm in seiner WM-Kolumne für den „Kicker“. „Er ist nicht optimal positioniert auf dem Feld. Ich sehe deshalb Joshua Kimmich im Mittelfeld.“

Kimmich, bei Bundestrainer Julian Nagelsmann Kapitän und derzeit Rechtsverteidiger, habe „dort etwa zehn Jahre auf hohem Niveau gespielt, in der Nationalelf wie beim FC Bayern. Er würde der Mannschaft Stabilität geben, seine Stärken würden deutlich mehr sichtbar werden“. Kimmich könne „der Defensive helfen, genau wie der Offensive mit seinen tiefen Pässen“.

Lahm schlägt vor: Anton statt Kimmich als Rechtsverteidiger

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An seine Seite passe derzeit Felix Nmecha besser, somit „müsste Pavlovic aus der Startelf weichen“, schrieb Lahm. Er schlug vor, den Dortmunder Waldemar Anton am Montag im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough hinten rechts aufzubieten: „Ob links Nathaniel Brown oder David Raum spielt, macht keinen großen Unterschied. Rechts hinten tut man jedoch Kimmich keinen Gefallen. Seine Stärken und Führungsqualitäten sind im Mittelfeld gefragt.“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler umdribbelte die Frage während seiner Pressekonferenz am Samstag. Kimmich sei „da, wo er spielt, ganz gut aufgestellt“, sagte er. Nagelsmann hat einen erneuten Positionswechsel bisher abgelehnt, nach der Niederlage gegen Ecuador (1:2) betonte er aber auch: „Im Fußball sollte man nichts ausschließen.“ (sid/sil)