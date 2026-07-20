Das frühe WM-Aus hat Folgen für die deutsche Nationalmannschaft: In der neuen FIFA-Weltrangliste verliert das DFB-Team mehrere Plätze und fällt aus den Top Ten. An der Spitze steht nach dem Titelgewinn Spanien.

Spanien jubelt im MetLife Stadium nach dem Finalsieg gegen Argentinien und hebt bei der Siegerehrung den WM-Pokal in die Höhe. IMAGO / MIS

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft in der FIFA-Weltrangliste abgerutscht. Das DFB-Team verlor durch die Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay mehrere Plätze und belegt nun nur noch Rang zwölf.

Damit steht Deutschland erstmals seit Juli 2018 wieder außerhalb der Top Ten. Damals hatte die Mannschaft noch Platz eins der Weltrangliste inne. Vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada war das Team auf Position zehn geführt worden.

Spanien übernimmt die Spitze

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Die Führung in der Rangliste übernahm der neue Weltmeister Spanien. Die FIFA veröffentlichte das Ranking einen Tag nach dem Triumph der Iberer im Finale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:0 n.V.).

Argentinien, das den Spitzenplatz erst kurz vor Beginn des Turniers übernommen hatte, rutschte auf Rang zwei ab. Dahinter folgen Frankreich auf Platz drei und WM-Dritter England auf Position vier.

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Norwegen mit größtem Sprung

Den größten Sprung aller WM-Teilnehmer machte Norwegen. Das Team um Superstar Erling Haaland kletterte nach dem überraschenden Einzug ins Viertelfinale um zwölf Plätze nach oben und liegt nun auf Rang 19. Für die Norweger war es die erste WM-Teilnahme seit 1998.

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Auch die Schweiz konnte sich deutlich verbessern. Nach dem Viertelfinal-Einzug ging es für die Eidgenossen fünf Plätze nach oben. Mit Rang 14 liegen sie nun wieder in unmittelbarer Nähe der deutschen Mannschaft.

Nicht alle Teams profitierten von ihren WM-Auftritten. Besonders große Verluste mussten Panama, Usbekistan und Jordanien hinnehmen, die jeweils zehn Plätze einbüßten. Tunesien verlor sogar zwölf Positionen in der Weltrangliste. (sid/ggg)