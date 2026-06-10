Vor 16 Jahren wurde ein Oktopus zum Star der Fußball-Weltmeisterschaft. Nun kehrt das berühmte Tier zurück – allerdings in völlig neuer Form: als Künstliche Intelligenz.

Nach 16 Jahren kehrt Paul nun zurück – in gleicher Position, aber trotzdem etwas anders. Imago / Wallhorn, Gerd

Viele Fußballfans erinnern sich noch an den legendären Orakel-Kraken Paul. Bei der WM 2010 sagte der Oktopus zahlreiche Spiele richtig voraus und wurde damit weltweit berühmt. Jetzt erlebt das Kult-Orakel ein überraschendes Comeback.

Der Fernsehsender RTL II lässt Paul zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wieder auferstehen – allerdings als künstliche Intelligenz.

Aus Kraken wird KI-Orakel

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Während der echte Paul damals zwischen Futterboxen wählen musste, funktioniert die moderne Version etwas anders. Die neue „Paul 2.0“-KI trifft ihre Vorhersagen anhand ungewöhnlicher Fakten über die Mannschaften.

Dabei spielen klassische Statistiken oder Experteneinschätzungen keine Rolle. Stattdessen werden kuriose Fragen ausgewertet: Welches Team hat mehr tätowierte Spieler? Welche Mannschaft bringt die meisten verheirateten Profis mit? Oder welche Nation besitzt die außergewöhnlichsten Rekorde?

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Aus diesen Informationen errechnet die KI anschließend ihren Tipp für den Spielausgang.

WM-Held von 2010

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Der echte Paul schrieb bei der Weltmeisterschaft 2010 Fußballgeschichte. Im Sea Life Oberhausen sagte der Kraken sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale korrekt voraus.

Mit seinen erstaunlich treffsicheren Prognosen wurde das Tier weltweit bekannt und entwickelte sich zu einem der größten Medienphänomene des Turniers.

Erste Vorhersage schon zum WM-Start

Seinen ersten Einsatz bekommt Paul 2.0 bereits am Donnerstag vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft. Dann wird die KI ihre erste Prognose abgeben. (sid/ggg)