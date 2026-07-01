Er wackelt: Ob Julian Nagelsmann nach dem WM-Desaster Bundestrainer bleiben darf, ist derzeit offen. Jürgen Klopp soll dem Job nicht abgeneigt sein.

Julian Nagelsmann hat die USA nach dem blamablen deutschen WM-Aus Richtung München verlassen. Mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter stieg der Bundestrainer laut „Bild“ am Dienstagabend Ortszeit in Charlotte in eine Lufthansa-Maschine, an Bord waren auch die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic.

Nach einer letzten Ansprache Nagelsmanns hatten die Nationalspieler das WM-Camp in Winston-Salem verlassen, viele flogen in den Urlaub. Nagelsmann („Ich stehe bereit, wenn der DFB das möchte“) jedoch kehrte nach Deutschland zurück, wo es weitere Gespräche mit dem DFB geben wird. Seine Ablösung erscheint wahrscheinlich.

Ich verstehe, dass mein Name genannt wird, aber das ist nicht der Moment, darüber zu sprechen - und vor allem nicht mit mir. Jürgen Klopp

Spannend: Sky-Informationen zufolge stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit, falls der DFB auf ihn zukommt. Nach dem WM-Aus hatte der MagentaTV-Experte nur gesagt: „Ich verstehe, dass mein Name genannt wird, aber das ist nicht der Moment, darüber zu sprechen - und vor allem nicht mit mir. Unabhängig von meiner Person muss sich vieles ändern.“

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Wird Klopp Nagelsmann-Nachfolger als Bundestrainer?

„Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay gesagt. In den kommenden Tagen sollen „gemeinsam und in Ruhe“ die Gründe erörtert werden, „weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“. Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht bis zur EM 2028 unter Vertrag.

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Die deutsche WM-Gruppe ist in Amerika inzwischen komplett ausgeschieden. Die Elfenbeinküste unterlag in der ersten K.o.-Runde Norwegen (1:2), der Deutschland-Besieger Ecuador schied gegen Gastgeber Mexiko aus (0:2). Curacao hatte es nicht ins Sechzehntelfinale geschafft. (dpa/eli)