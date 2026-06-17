Dem ZDF ist die nächste TV-Panne bei dieser WM unterlaufen. Beim Spiel zwischen Portugal und der DR Kongo zeigte der Sender die falsche Flagge.

Nächster Fauxpas bei der WM-Übertragung! Beim Vorrundenspiel der Gruppe K zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo zeigte der übertragende deutsche TV-Sender ZDF anfangs minutenlang die falsche Flagge in seiner Ergebnisgrafik.

Bis zur vierten Minute sahen die Fans in der Grafik links oben am TV-Bildschirmrand zwar die richtige Flagge von Portugal – daneben aber nicht die der DR Kongo, sondern die von Marokko. Die Nordafrikaner sind ebenfalls bei der WM dabei, spielten aber bereits am Sonntag in Gruppe C gegen Brasilien (1:1).

TV-Panne bei WM: ZDF zeigt falsche Flagge von DR Kongo

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Kurios: Die beiden Flaggen sehen sich optisch auch gar nicht ähnlich. Während die DR Kongo hellblau ist und einen roten Diagonalstreifen sowie einen gelben Stern besitzt, steht für Marokko eine rote Flagge mit großem, grünen Stern in der Mitte.

Nach knapp vier Minuten bemerkten die Verantwortlichen beim ZDF die Panne und entfernten den Spielstand. Erst, nachdem João Neves die Portugiesen dann in der 6. Minute mit 1:0 in Führung geschossen hatte, kehrte die Ergebnisgrafik auf den TV-Bildschirm zurück – mit dem neuen Ergebnis und den richtigen Flaggen.

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Es ist nicht die erste Panne des ZDF bei dieser Weltmeisterschaft. Erst am Mittwochmorgen hatten sich zahlreiche Fans darüber geärgert, dass der Livestream beim Spiel Österreich gegen Jordanien (3:1) zu früh endete – und das letzte Tor deshalb nicht mehr zu sehen war.