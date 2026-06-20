Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer überzeugt bei seinem WM-Einsatz zwischen den USA und Australien – doch ein medizinischer Zwischenfall in der Schlussphase überschattet seine starke Spielleitung.

Plötzlich zwickte es in der linken Wade bei Schiedsrichter Felix Zwayer IMAGO / MB Media Solutions

Felix Zwayer hat sein WM-Debüt als Schiedsrichter mit einer insgesamt souveränen Leistung bestritten. Beim Gruppenspiel zwischen den USA und Australien leitete der 45-Jährige die Partie mit klarer Linie und verteilte insgesamt sieben Gelbe Karten – mehr als jeder andere Referee zuvor bei der WM.

Die Begegnung, die im ausverkauften Stadion in Seattle vor 66.925 Zuschauern stattfand, wurde jedoch in der Nachspielzeit von einem unerwarteten Zwischenfall überschattet. Zwayer setzte sich plötzlich auf den Rasen und musste sich wegen Krämpfen in der linken Wade behandeln lassen.

Zwayer muss in der Nachspielzeit behandelt werden

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Während die Spieler auf dem Feld blieben, wurde der deutsche Schiedsrichter von Akteuren auf dem Platz beim Dehnen und Behandeln der betroffenen Muskulatur unterstützt. Erst nach kurzer Unterbrechung konnte er wieder aufstehen und die Partie regulär beenden.

Die Szene sorgte im Stadion für sichtbare Anteilnahme: Die Zuschauer reagierten mit Applaus, als Zwayer die Begegnung schließlich zu Ende pfiff. Kurz darauf verließ er das Spielfeld ohne weitere Stellungnahme zu seinem Gesundheitszustand.

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Gute Leistung trotz ungewöhnlicher Szene

Sportlich hinterließ Zwayer dennoch einen stabilen Eindruck. Die Partie war intensiv, aber unter Kontrolle, und der deutsche Unparteiische erhielt für seine konsequente Linie Lob aus der Fachwelt.

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Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bezeichnete Zwayers Auftritt als „topfit“ und hob seine Kondition hervor. Auch die insgesamt klare Spielleitung wurde positiv bewertet.

„Wirklich hervorragende Leistung: viel laufen lassen, gute Gelbe Karten. Das war wirklich top“, so Ittrich.

Diskussion über mögliche Folgen für weitere Einsätze

Unklar bleibt, ob Zwayer nach dem Vorfall weiterhin regelmäßig bei der WM zum Einsatz kommen kann. Die FIFA hat sich bislang nicht offiziell zu seinem Gesundheitszustand geäußert.

Der Zwischenfall wirft jedoch Fragen auf, ob es sich lediglich um einen harmlosen Krampf oder möglicherweise um eine ernstere muskuläre Verletzung handelt.

Vergleich mit früheren Turnieren

Für deutsche Schiedsrichter ist die WM traditionell mit begrenzten Einsatzchancen verbunden. Während Daniel Siebert bei der letzten WM in Katar zwei Spiele erhielt, kam Felix Brych 2018 in Russland nur zu einem Einsatz.

Ob Zwayer nach seinem gelungenen, aber körperlich belastenden Auftakt weitere Spiele leiten wird, bleibt daher offen. (dpa/ggg)