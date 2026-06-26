Nach WM-Aus: Bundesliga-Star tritt mit nur 30 Jahren zurück und übt Kritik

Leverkusen-Torjäger Patrik Schick hat seinen Rücktritt aus der tschechischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Dies teilte der 30-Jährige am frühen Donnerstagabend nach dem enttäuschenden Vorrundenaus der Tschechen bei der aktuellen Weltmeisterschaft auf seinem Instagram-Profil mit.

„Heute schließt sich mein Kapitel in der Nationalmannschaft“, schrieb Schick. Er betonte, dass sein Rücktritt nicht „impulsiv und von heute auf morgen übers Knie gebrochen“ aufgrund des Ausscheidens erfolgt sei, sondern dass er diesen Gedanken schon „länger in sich trug“.

„Es war eine Reise voller Emotionen, Freude, Enttäuschung, Siege und schwieriger Momente“, so Schick. „Ich habe immer versucht, mein Bestes für die Nationalmannschaft zu geben und unser Land bestmöglich zu vertreten. Ich gehe mit Stolz auf das, was ich im Nationaltrikot erreicht habe.“

Schick-Kritik an Verband und Mannschaft

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Gleichzeitig übte der Stürmer Kritik am Verband und am schwachen Auftreten der Mannschaft: „Ich habe das Gefühl, dass der tschechische Fußball zu viel mehr in der Lage ist, als er in den letzten Jahren gezeigt hat. Wir müssen einiges ändern, was langfristig nicht funktioniert hat. Ich sage das, weil mir der tschechische Fußball am Herzen liegt.“

Mit der tschechischen Nationalmannschaft war Schick nach zwei Niederlagen gegen Mexiko (0:3) und Südkorea (1:2) sowie einem Remis gegen Südafrika (1:1) als Gruppenletzter sang- und klanglos aus dem Turnier ausgeschieden.

Seit 2016 war Schick fester Bestandteil des Teams und gehörte neben der aktuellen WM auch zum Kader bei zwei Europameisterschaften. In 56 Länderspielen erzielte der Stürmer 26 Tore. (sid/sil)