Nach USA-Verbot: Iran darf WM-Quartier in Mexiko beziehen

Die iranische Nationalmannschaft kann bei der Fußball-Weltmeisterschaft sein Quartier in Mexiko aufschlagen. „Die USA wollen nicht, dass sich die iranische Nationalmannschaft auf ihrem Territorium niederlässt“, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Der Iran habe „daher gefragt: Können sie sich in Mexiko niederlassen? Wir haben geantwortet: Ja, kein Problem.“ Die Mannschaft des Iran werde „ohne Weiteres“ in Mexiko aufgenommen.

Erst am Samstag hatte der iranische Verbandspräsident Mehdi Taj in einem Video bei Telegram mitgeteilt, dass der Weltverband FIFA eine Verlegung des Quartiers von den USA nach Mexiko genehmigt habe. Dementsprechend zieht es das Team Melli nun nach Tijuana und nicht wie ursprünglich geplant nach Tucson im US-Bundesstaat Arizona. Die FIFA bestätigte am Montagabend die Unterkunft in der mexikanischen Grenzstadt, trainiert wird im Centro Xoloitzcuintle.

Trotz Krieg mit der USA: Iran bei der WM dabei

Laut Sheinbaum arbeiten die mexikanischen Behörden derzeit mit dem Weltverband die Details des Aufenthalts aus. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem Krieg mit den USA. Allein die Teilnahme der Fußball-Nationalmannschaft des Landes in den Vereinigten Staaten unter diesen geopolitischen Umständen war seither zu einem Diskussionsthema geworden.

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Die iranische Auswahl ist für die Vorrunde des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in Gruppe G gelost und startet am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland ins Turnier. Anschließend trifft das Team erneut in Los Angeles auf Belgien und bestreitet das letzte Gruppenspiel gegen Ägypten in Seattle.

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Taj erklärte, Tijuana liege näher an den Spielorten Irans als das zunächst geplante Quartier in Arizona. „Die Flugzeit zu unseren beiden Spielen in Los Angeles beträgt nur 55 Minuten. Das ist deutlich kürzer als nach Tucson“, so der Verbandspräsident. Die iranische Nationalmannschaft befindet sich derzeit in einem Trainingslager in Antalya in der Südtürkei. Einige Spieler reichten am Donnerstag in der US-Botschaft in Ankara ihre Visaanträge für die Weltmeisterschaft ein. (dpa/sil)