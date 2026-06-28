Kanada ist erster Achtelfinalist der WM. Noch nie kam der Co-Gastgeber so weit. Bayern-Star Alphonso Davies feiert Comeback bei schwachem Fußballspiel. Für Aufsehen sorgte im Anschluss das Interview mit dem Siegtorschützen Stephen Eustaquio.

Die Gruppenphase der WM ist beendet und die K.o.Phase hat begonnen. Co-Gastgeber Kanada eröffnete in Los Angeles die Runde der letzten 32 mit seinem Spiel gegen Südafrika. Für die neutralen Zuschauer harte Fußball-Kost. Am Ende setzte sich Kanada mit 1:0 (0:0) durch und trifft nun auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Marokko, die in der Nacht auf Dienstag aufeinandertreffen.

Südafrika war von Beginn an um einen guten Spielaufbau bemüht, was häufig im ersten Spielfelddrittel gelang, dann aber nicht seine Fortsetzung fand. Die Kanadier hingegen warteten vor allem auf Umschaltmomente nach Ballgewinnen. Aber auch der Plan scheiterte letztlich an der Umsetzung.

Kanada vor allem nach Standards gefährlich

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Gefährlich wurde es im ersten Durchgang vor allem dann, wenn der Ball hoch in den Strafraum Südafrikas segelte. Erst war es Juventus-Star Jonathan David, der die Führung verpasste (17.), dann Derek Cornelius (22.). Kurz vor der Pause war es erneut ein ruhender Ball, der für Gefahr sorgte, aber erst klärte Südafrikas Aubrey Modiba einen Kopfball von Moise Bombito auf der Linie, dann scheiterte Tajon Buchanan mit seinem Nachschuss an Keeper Ronwen Williams (44.).

Davies-Comeback sorgt für Jubel im Stadion

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Im zweiten Abschnitt nahm die Partie keinerlei Fahrt auf. Tani Oluwaseyi hatte die dickste Chance, als er allein vor Williams auftauchte und scheiterte (65.). Zehn Minuten später wurde es richtig laut im Stadion, als Bayern-Star Alphonso Davies nach auskurierter Verletzung als 1000. bei diesem Turnier eingesetzter Spieler sein WM-Debüt feierte. Der Kapitän brachte direkt etwas Schwung. Erst hatte Promise David eine Chance (76.), dann Namensvetter Jonathan (78.).

Dass die Partie nicht in die Verlängerung ging, vermutlich zum Wohlwollen vieler Zuschauer, lag an Kanadas Stephen Eustaquio, der in der Nachspielzeit einen zu kurz geklärten Ball außerhalb des Strafraums annahm und satt ins lange Ecke schoss (90.+2). Kanadas Jubel kannte kein Halten mehr und steigerte sich noch einmal, als die Partie nach sechs Minuten Nachspielzeit zu Ende ging. „Ihr seid kanadische Helden“, sagte US-Coach Jesse Marsch im Spielerkreis zu seinen Spielern. Noch nie hat Kanada überhaupt die K.o.-Phase erreicht. Entsprechend emotional wurde der Trainer beim Interview nach dem Spiel, als er zu Tränen gerührt war. „Da steckt so viel Arbeit drin“, sagte er.

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Eustaquio mit „unangebrachter“ Frage konfrontiert

Noch emotionaler wurde es kurz zuvor beim Interview mit Kanada-Held Eustaquio, der nach den ersten Standard-Fragen plötzlich auf seine vor einigen Jahren nacheinander verstorbenen Eltern angesprochen wurde. Der Mittelfeldspieler, der bis zur Davies-Einwechselung Kapitän war, fasste sich kurz ins Gesicht und schaute gen Boden, um sich zu sammeln. Mit zittriger Stimme und feuchten Augen antwortete er: „Das war für meine Eltern, für meine Tochter, für meine Freunde.“

Im Magenta-Studio zeigte sich Experte Jonas Hofmann verständnisvoll für die emotionale Reaktion, kritisierte aber den Reporter. „Eine unangebrachte Frage in einem solchen Moment“, sagte der ehemalige Leverkusen-Star deutlich. Eustaquios Mutter war 2023 an den Folgen eines Hirntumors verstorben, ein Jahr später erlag sein Vater einem Herzinfarkt.