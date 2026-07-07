Rudi Völler bleibt dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Sportdirektor erhalten. Der 59-Jährige wird seinen Vertrag bis zur EM 2028 erfüllen – auch neben einem möglichen Bundestrainer Jürgen Klopp. Das bekräftigte Völler am Dienstag in Frankfurt/Main.

„Es wäre für mich kein Problem gewesen, dem ein Ende zu setzen. Aber dafür hängt mir das alles hier zu sehr am Herzen. Ich mach das gerne und werde weiter helfen, auf meine Art“, sagte Völler in einem gemeinsamen Interview von kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD und Bild.

Klopp rief bei Völler an

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Klopp habe sich bereits bei ihm gemeldet. In einem längeren Telefonat habe sich „schnell herauskristallisiert, dass das am Ende auch funktionieren kann und wird“, ergänzte Völler. Er werde „eng mit dem Bundestrainer zusammenarbeiten“, aber: „Es ist halt noch nicht durch“, Klopp und der Verband müssten noch Hürden überwinden.

Der Meistermacher von Dortmund und Liverpool aber habe es „seit vielen Jahren verdient, diesen Job zu bekommen“, betonte Völler: „Die Erfolge sprechen für ihn.“ Man wolle nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, aber: „Ich bin da optimistisch, dass es vernünftige Lösungen geben wird.“

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Mintzlaff redete Völler gut zu

In dieser Ansicht bestätigte Völler ein Telefonat mit Oliver Mintzlaff, der als Geschäftsführer von Red Bull noch Chef des „Head of Global Soccer“ Klopp (Vertrag bis 2029) ist. „Rudi, du musst weitermachen“, habe Mintzlaff gesagt: „Mit dem Jürgen wird das super klappen, das wird kein Problem sein, ihr werdet super zusammenarbeiten.“

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Er selbst habe sich nach dem WM-Debakel und dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann „hinterfragt“, sagte Völler: „Macht das jetzt alles noch Sinn?“ Alle Verantwortlichen – von DFB-Präsident Bernd Neuendorf über dessen Vize Hans-Joachim Watzke bis hin zu vielen Klub-Vertretern – hätten ihm aber gesagt, „dass sie wollen, dass ich das unbedingt weitermache. Ich kann schlecht nein sagen und mache es auch gerne.“

Völler kritisiert Nagelsmanns Kommunikation

In dem Interview äußerte sich Völler auf für die Fehler, die zum frühen Ausscheiden der DFB-Elf führten. Dabei machte er auch vor dem ehemaligen Bundestrainer nicht halt, den er aber weiterhin als Glücksfall bezeichnete. Gescheitert sei Nagelsmann letztlich an seiner Kommunikation rund um verschiedene Personalien. „Julian hat leider diesen Kredit, den er relativ lange hatte, schon vor der WM und dann auch während der WM nicht mehr gehabt. Das empfand ich als ein bisschen ungerecht“, sagte Völler. Doch die Entscheidungen des Bundestrainers und seine Art, sie zu verkünden, hätten in der Mannschaft zu schlechter Stimmung geführt, am Ende habe es „keine Basis mehr“ für eine Zusammenarbeit gegeben.(sid)