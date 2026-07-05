Norwegens Fans setzen auf ihren Ruder-Schlachtgesang. Doch vor dem WM-Achtelfinale kontern die brasilianischen Anhänger kreativ - mit einer eigenen Samba-Version.

Brasilianische Fans stimmen sich auf das WM-Achtelfinale gegen Norwegen ein. X/@wilque_gomes (Screenshot)

Brasilianische Fans haben vor dem WM-Achtelfinale gegen Norwegen den bekannten Ruder-Schlachtgesang der Wikinger mit einer Samba-Version aufgegriffen.

Zu den Klängen des brasilianischen Funk-Hits „Dança do Créu“ ahmten sie die charakteristischen Ruderbewegungen der norwegischen Fußball-Fans nach, wie Videoaufnahmen aus New York zeigen.

„Das Rudern ist ein Markenzeichen der norwegischen Fans geworden“

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Mit dem schon legendären Jubel-Ruder-Ritual haben sich die Skandinavier vor und während der WM einen Namen gemacht.

„Das Rudern ist ein Markenzeichen der norwegischen Fans geworden. Es gehört zu dieser WM. Andere Nationen machen es jetzt auch. Es ist etwas, woran man sich nach dem Turnier erinnern wird“, sagte Norwegens Coach Ståle Solbakken bei der Pressekonferenz vor der Partie.

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Norwegen gewann das einzige WM-Duell gegen Brasilien 1998

Die Skandinavier treffen an diesem Sonntag (22 Uhr/MagentaTV) im MetLife Stadium in East Rutherford, einem Vorort von New York, auf Brasilien.

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Nach ihrem ersten K.-o.-Sieg bei einer WM wollen sie nun auch erstmals ins Viertelfinale einziehen. Beim bislang einzigen WM-Duell 1998 gewann Norwegen in der Gruppenphase mit 2:1 gegen den Rekordweltmeister.

Im Mittelpunkt der Partie stehen zudem zwei Offensivstars: Norwegens Erling Haaland kommt bei dem Turnier bislang auf fünf Tore, Brasiliens Vinícius Júnior auf vier Treffer. (dpa/ggg)



