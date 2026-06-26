Der Nationalspieler wollte nach dem 1:2 gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel nur in den Bus und weg - doch er wählt den falschen.

Leon Goretzka wurde schnell stutzig. Mit einem Becher in der Hand war der Fußball-Nationalspieler über den Parklatz des WM-Stadions in East Rutherford gelaufen, er wollte nach dem 1:2 gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel nur in den Bus und weg - aber er brauchte zwei Anläufe: Zunächst stieg er fälschlicherweise in den Partybus des euphorisierten Gegners.

Immerhin konnte er sich so kurz wie ein Sieger fühlen, denn er blickte dort wohl in viele glückliche Gesichter. Goretzka drehte noch im Fahrerbereich um, bog links um die Ecke und stieg dann doch ins richtige Gefährt.

Goretzka stieg in den Ecuador-Bus

Anzeige

Die beiden blauen Hyundai-Busse, optisch durchaus sehr ähnlich, aber jeweils mit Flagge und riesigem Landesnamen bedruckt, standen direkt nebeneinander. Nur böse Zungen würden behaupten, er habe sich eine Mannschaft gesucht, bei der er bessere Einsatzchancen habe.

Reaktionen mit Augenzwinkern

Anzeige

Leon ist halt ein Gewinnertyp“ Deutsche Fans bei Instagram

„Leon ist halt ein Gewinnertyp“, kommentierten deutsche Fans bei Instagram mit Augenzwinkern, zudem habe im Gegensatz zu sonst („Goretzkaaaaaaa“) diesmal niemand seinen Namen gerufen. Da kann man sich dann auch mal vertun. (sid/ggg)