Nach dem das Kapitel WM 2026 für die Kroaten beendet ist, verabschiedet sich Trainer Dalic aus seinem Amt. Der kroatische Verband blickt auf eine lange Zeit mit ihm als Trainer des Nationalteams zurück.

Sechs Tage nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale hat Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic seinen Rücktritt bekanntgegeben. Wie der kroatische Verband am Mittwoch mitteilte, gibt der 59-Jährige seinen Posten nach knapp neun Jahren frei. 2018 wurde Dalic mit Kroatien Vizeweltmeister.

Außerdem schrieb der Verband auf X: „Zlatko Dalic hat beschlossen, sein unglaublich erfolgreiches Kapitel mit Kroatien zu beenden.“

Dalic, der das Team um Kapitän Luka Modric im Oktober 2017 übernommen hatte, führte das Team 2018 ins WM-Finale und 2022 auf Platz drei. 2023 scheiterte er mit Kroatien nur knapp am Nations-League-Titel, insgesamt stand er in 111 Spielen an der Seitenlinie.

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„Danke für die Erfolge, den Zusammenhalt und deinen unerschütterlichen Einsatz, für Kroatien zu kämpfen“, hieß es in dem Post weiter: „Der Respekt, den du dir bei deinen Spielern, deinem Staff und deinen Gegnern erworben hast, sagt alles darüber aus, was für ein Mensch du bist.“

Bei der WM war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden (1:2). (sid/mkw)