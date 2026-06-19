Die schlimme Verletzung von Ismael Koné überschattete die 6:0-Gala von Kanada gegen Katar. Wenig später wandte sich der verletzte Kanadier mit einer emotionalen Nachricht an sein Team und die kanadischen Fans.

Ismael Koné wandte sich nach seiner Horror-Verletzung bei der WM an seine Mannschaft und die Fans. IMAGO / ZUMA Press





Emotionale Botschaft von Ismael Koné: Kanadas schwer verletzter Fußball-Nationalspieler hat sich mit bewegenden Worten aus dem Krankenhaus gemeldet. „An alle, die mir Liebe und Unterstützung gezeigt haben: Danke. Wirklich. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet“, schrieb der 24-Jährige bei Instagram: „Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat und mich in seinen Gebeten eingeschlossen hat. Ich danke Allah dafür, denn nicht jeder ist so gesegnet.“

Koné hatte sich im zweiten Gruppenspiel der Kanadier in Vancouver gegen Katar (6:0) bei einem Zweikampf beim Stand von 3:0 einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zugezogen. Der Mittelfeldspieler von US Sassuolo wurde zunächst minutenlang auf dem Feld medizinisch betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

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Kanadas Mitspieler bildeten bei der Behandlung auf dem Platz eine Traube um Koné, um zu verhindern, dass die TV-Kameras Nahaufnahmen machen. Nathan Saliba hielt nach dem vierten Tor für Kanada ein Trikot von Koné in die Höhe.

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Koné: „Möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich Euch von Herzen liebe“

„An meine kanadischen Brüder“, schrieb Koné, „während ich mich vorübergehend in die Rolle des Assistenztrainers begeben habe und euch von der Seitenlinie aus unterstütze, möchte ich, dass ihr wisst, wie sehr ich Euch von Herzen liebe. Unsere Brüderlichkeit bedeutet mir alles. Was ihr gestern gemacht habt, werde ich niemals vergessen.“

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Und Koné versprach, dass er „sehr bald“ zurückkomme „und wir werden weiterhin gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen“. Dieser Kampf, „den ich gerade durchmache, ist eine Prüfung - meines Glaubens und meines Charakters. Und ehrlich gesagt bin ich bereit dafür.“ (sid/lam)