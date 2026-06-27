Spanien muss nach dem Gruppensieg um Yéremy Pino bangen. Der Angreifer verletzte sich gegen Uruguay offenbar schwer an der Schulter oder am Schlüsselbein – Trainer Luis de la Fuente fürchtet sogar das vorzeitige WM-Aus.

Spaniens Yeremy Pino (.) musste ordentlich einstecken im Spiel gegen Uruguay. IMAGO / ZUMA Press

Für Spaniens Yéremy Pino könnte die WM nach der Gruppenphase vorbei sein. Der 23 Jahre alte Angreifer von Conference-League-Sieger Crystal Palace war beim 1:0 des Europameisters gegen Uruguay im letzten Gruppenspiel nach einer guten Stunde in Zapopan eingewechselt worden.

In der Schlussphase lag Pino dann mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen. Er beendete die von uruguayischer Seite teils mit Überhärte geführte Partie zwar.

De la Fuente befürchtet WM-Aus

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Er hat eine Verletzung, die dazu führen könnte, dass er die restliche Weltmeisterschaft verpasst. Luis de la Fuente

„Er hat eine Verletzung, die dazu führen könnte, dass er die restliche Weltmeisterschaft verpasst“, sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente aber bei seiner Pressekonferenz.

Pino soll eingehend untersucht werden. Er habe große Schmerzen, berichtete sein Trainer weiter: „Leider könnte es sich um eine Schlüsselbeinverletzung handeln, wir werden sehen“

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Lob für den Einsatz

De la Fuente attestierte Pino eine „heldenhafte Leistung“, die Partie durchgezogen zu haben. „Ich bin ihm sehr dankbar, und seine Mannschaftskameraden sind es noch mehr.“ (dpa/ggg)

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