Er regte sich über den Schiedsrichter auf, seine Gegenspieler hatten ihn lange ganz gut im Griff - doch am Ende entschied Harry Kane das WM-Sechzehntelfinale seiner Engländer gegen Kongo fast im Alleingang. Mit seinem späten Doppelpack sicherte der Bayern-Torjäger den mühsamen 2:1-Erfolg des Favoriten, der zur Halbzeit noch zurücklag.

Das Spiel in Atlanta begann mit einem Paukenschlag, schon in der 7. Minute jubelten die Kongolesen: Bei Brian Cipengas Abschluss ins kurze Eck sah Englands langjähriger Nationaltorwart Jordan Pickford ziemlich alt aus.weit älter aus als die 32 Jahre, die er auf der Welt ist. Cipenga, im Alltag in der zweiten spanischen Liga unterwegs, stand nach einem verlorenen Kopfballduell der Engländer aber auch sträflich frei.

Cipenga-Tor schockt die England-Stars

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Das Star-Ensemble um Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane brauchte eine Weile, um sich von dem frühen Schock zu erholen und fanden erst nach einer knappen halben Stunde langsam ins Spiel. Kongo-Keeper Lionel Mpasi wischte einen Kopfball von Jude Bellingham (30.) weg, sein Vordermann Aaron Wan-Bissaka kratzte einen Schuss von Marcus Rashford (35.) von der Linie - und dann fast das 2:0 für den Außenseiter, der zunächst noch zu entlastenden und oft auch gefährlichen Kontern ansetzte: Yoane Wissa (42.) brachte den Ball an Pickford vorbei, die Kugel klatschte aber an den Pfosten.

Kane empört nach vermeintlichem Foul

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Der unmittelbare Gegenzug brachte nicht nur Englands deutschen Trainer Thomas Tuchel in Wallung: Kane (43.) legte den Ball an Mpasi vorbei, fädelte ein kleines bisschen in dessen Hände ein und stürzte auf den Rasen der Mercedes-Benz-Arena. Für Kane ein klarer Elfmeter, den er in der Bundesliga wohl auch bekommen hätte - doch Schiedsrichter Adham Makhadmeh blieb auch nach VAR-Konsultation bei seiner Weiterspiel-Entscheidung.

Harry Kane beschwert sich über den nicht gegebenen Elfmeter. IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

England blieb am Drücker, doch Mpasi, der erst im Januar 2026 als 31-Jähriger sein Erstliga-Debüt für Le Havre gab, wehrte gegen Bellingham (45.+2) und Kane (45.+6) stark ab - und nach Wiederanpfiff erneut gegen Bellingham (53.). Wie zeitweise bei Deutschland - Paraguay rannte der Favorit einem Rückstand hinterher, doch das Spiel war wesentlich unterhaltsamer als die deutsche Blamage von Boston. Auch weil England dem Außenseiter nach der Pause kaum noch Luft zum Durchschnaufen ließ.

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Kane kann''s mit Kopf und Fuß

Als die Uhr langsam Richtung Sensation tickte, bewies Kane dann doch, was er alles kann, wenn er abhebt, um zu köpfen, statt zu stürzen. Eine Flanke des eingewechselten Anthony Gordon schädelte Kane (75.) zum Ausgleich ins Netz. Mpasi war noch dran, aber das hilft – wie auch in diesem Fall – bei einem Kane-Kopfball oft wenig.

Und Kane kann's auch anders: In der 86. Minute schnappte er sich den Ball, um ihn gefühlt durch den halben kongolesischen Strafraum zu befördern, ehe sein Drehschuss im kurzen Eck einschlug. Diesmal konnte auch Beinahe-Matchwinner Mpasi nur hinterherschauen – 2:1 für England, das Grusel-Aus in Georgia war abgewendet. Kanes Sololauf traf einen tapferen Außenseiter, der ob des Dauerdrucks nun doch müde geworden war.

„Es gibt heldenhafte Momente“

„Es war ein verrücktes Spiel“, fasste Kane das Geschehen zusammen: „Ihr Torwart hat einige unglaubliche Bälle gehalten, aber man muss weitermachen. Es gibt richtig heldenhafte Momente - und für mich war es so ein Tag.“ Ein Tag, an dem er sein WM-Endrundentorekonto auf den Stand 13 schraubte - und die Hoffnungen der englischen Fans beflügelte, die nach dem Abpfiff mit Erleichterung in den Stimmen ihre Hymne „Football's coming home“ sangen.





Sechzig Jahre warten die Engländer nun schon darauf, ihren Triumph bei der Heim-WM 1966 zu wiederholen. Sie sind immer noch vier Siege davon entfernt und zeigten gegen Kongo neben einem in der zweiten Halbzeit beeindruckenden Powerplay auch einige Schwächen in der Defensive. Aber sie fahren nicht nach Hause, sondern treten am 5. Juli im Achtelfinale im Aztekenstadion gegen Co-Gastgeber Mexiko an.

Eine große Bühne des Weltfußballs, auf der vor ziemlich genau 40 Jahren Englands WM-Hoffnungen im Viertelfinale gegen Argentinien wahlweise an einer Schiedsrichter-Fehlentscheidung, am fabelhaften Diego Maradona und/oder an der „Hand Gottes“ zerschellten. Harry Kane wird versuchen, auch diese Bühne für sich zu nutzen. Vielleicht muss er sich dann aber etwas weniger Zeit lassen.



