Der emotionale Brief von Yan Diomande an seine verstorbene Schwester bewegt auch die deutsche Nationalmannschaft. Vor dem WM-Duell mit der Elfenbeinküste spricht Jonathan Tah über die menschliche Seite des Leipziger Offensivspielers – und warnt zugleich vor dessen Qualitäten auf dem Platz.

Jonathan Tah und Yan Diomande standen sich in der vergangenen Saison einige Male gegenüber. IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der emotionale Brief von Yan Diomande an seine verstorbene Schwester hat auch bei der deutschen Nationalmannschaft Eindruck hinterlassen. „Das war sehr bewegend. Ich finde es grundsätzlich immer schön, wenn man die Background-Storys von den Menschen dahinter mitbekommt“, sagte Jonathan Tah vor dem WM-Duell der Deutschen mit der Elfenbeinküste an diesem Samstag (22 Uhr/Liveticker bei mopo.de) in Toronto.

Bewegender Brief über den Verlust seiner Schwester

Der ivorische Dribbelkünstler hatte kürzlich in einem Schreiben, das auf der Plattform „The Players' Tribune“ veröffentlicht worden war, die Geschichte seiner Schwester Roxane geteilt, die vor über einem Jahr im Alter von 15 Jahren ums Leben gekommen war.

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„Jetzt fühle ich gar nichts mehr. Es ist, als wäre ich gar kein Mensch mehr. Seit du gestorben bist, fühle ich einfach nur Leere“, schrieb Diomande unter anderem.

Jeder, der seine mentalen Rückschläge in einem Sportteam teile, wisse, „dass er innerhalb der Mannschaft den Rückhalt und den Support hat“, sagte Tah.

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Tah lobt Offenheit und menschliche Seite

Dies helfe, „mit solchen Situationen umzugehen. Deswegen finde ich es schön, dass er es teilt. Und dass er seine menschliche Seite zeigt und man nicht immer nur den Fußballer sieht“.

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Darüber hinaus lobte Tah den 19-Jährigen, der mit zwölf Toren und neun Vorlagen bei RB Leipzig eine starke Debütsaison in der Bundesliga hinter sich hat, für seine sportlichen Qualitäten.

„Er ist für mich ein überragender Spieler mit extrem viel Talent und Potenzial. Er ist noch sehr, sehr jung, hat aber eine Top-Saison gespielt.“

Warnung vor einem unangenehmen Gegenspieler

„Er ist definitiv ein sehr unangenehmer Gegenspieler“, sagte der 30-Jährige.

Sollten die Deutschen ihr zweites Gruppenspiel gegen die Ivorer nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao gewinnen, stünden sie vorzeitig im Sechzehntelfinale.

Doch auch der dreimalige Afrikameister kann mit einem Erfolg das Weiterkommen perfekt machen. (sid/ggg)