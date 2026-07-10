Die „Causa Balogun“ brachte den Belgiern zuletzt viel Aufmerksamkeit – und ihre Antwort mit dem 4:1-Sieg gegen die USA auch. Jetzt ist es eine Beschwerde, die für neuen Wirbel um das WM-Team sorgt.

Belgiens Nationalmannschaft lässt sich bei der WM von den Gastgebern weiter nichts gefallen. Nach dem 4:1-Sieg gegen das US-Team inmitten der Kontroverse um die aufgehobene Rot-Sperre von US-Torjäger Folarin Balogun reichten die Belgier erneut Beschwerde ein. Das ihnen zunächst für die Vorbereitung auf das Viertelfinale gegen Spanien (Freitag, 21 Uhr) zugewiesene Trainingsquartier entspreche „nicht den für unsere Trainingseinheiten erforderlichen Mindeststandards“, ließ der Nationalverband RBFA wissen.

Der Weltverband FIFA erlaubte den Belgiern daraufhin, statt wie zunächst geplant auf dem Gelände der Loyola-Marymount-Universität (LMU) beim MLS-Klub Los Angeles Galaxy zu trainieren. Die Uni in der kalifornischen Metropole zeigte sich irritiert. „Unser Spielfeld ist in einem hervorragenden Zustand und wurde bereits von mehreren Profisportmannschaften genutzt – auch für diesen Sommer sind entsprechende Einsätze geplant“, teilte die LMU dem Portal „The Athletic“ mit.

Belgien-Keeper Courtois: „Wir sind ein großartiges Team“

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Unterdessen schöpft Belgiens Nationalelf für das Viertelfinale gegen den großen Favoriten Spanien Selbstvertrauen aus der Vergangenheit. Torwart Thibaut Courtois erinnerte an den unerwarteten Sieg vor acht Jahren gegen Brasilien, als ein 2:1 im WM-Viertelfinale den ersten Einzug ins Halbfinale nach 32 Jahren ermöglichte. „Die waren favorisiert und vielleicht hatten sie individuell mehr Qualität“, sagte der Torwart von Real Madrid über Parallelen zum nächsten Spiel. „Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ein großartiges Team, und wir kämpfen.“

Courtois erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Senegal im Sechzehntelfinale vergangene Woche, als Belgien einen 0:2-Rückstand noch drehte. „Das hat unsere Fähigkeit gezeigt, bis zum Ende an uns zu glauben, und das ist eine Stärke bei einer Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, Spiele zu gewinnen. Es ist schön, wenn man auch gut spielt, aber das Wichtigste ist zu gewinnen, und das haben wir getan“, sagte er. Spanien hat als einziges Team bei der WM noch gar kein Gegentor kassiert.

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Im Achtelfinale gegen die USA gab es dann ein souveränes 4:1 für Belgien, trotz der Aufregung um den gegnerischen Stürmer Balogun, dessen Rot-Sperre die FIFA nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump unerwartet zur Bewährung ausgesetzt hatte. (dpa/mkw)