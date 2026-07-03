Der 35-Jährige Riyad Mahrez beendet nach der 0:2-Niederlage im Sechzehntelfinale gegen die Schweiz seine Karriere in der algerischen Nationalmannschaft.

WM-Star Riyad Mahrez hat nach dem Aus der Algerier im Sechzehntelfinale seinen Rücktritt aus dem Team angekündigt. „Ja, das war mein letztes Spiel in der Nationalmannschaft“, sagte der 35-Jährige nach dem 0:2 (0:1) gegen die Schweiz in Vancouver auf eine entsprechende Frage.

Mahrez hat seit seinem Debüt vor zwölf Jahren 119 Länderspiele für Algerien bestritten und dabei 40 Tore erzielt. Gegen die Schweizer war der Offensivspieler in der 71. Minute ausgewechselt worden.

Mahrez steht in Saudi-Arabien unter Vertrag

Anzeige

Im Verein ist Mahrez in Saudi-Arabien bei Al-Ahli noch aktiv. Sein Vertrag läuft bis 2027. In seiner Karriere spielte sich Mahrez vor allem in seiner Zeit bei Manchester City in den Mittelpunkt. Mit dem englischen Topklub gewann Afrikas Fußballer des Jahres 2016 unter anderem die Champions League (2023) und wurde fünfmal englischer Meister. Sein größter Triumph mit Algerien war 2019 der Sieg bei der Afrikameisterschaft.

Gegen die Schweiz sei es „natürlich das Ziel gewesen, weiterzukommen. Die Chance war da, aber wir kassieren zwei Tore nach Fehlern, auf diesem Niveau wird das direkt bestraft“, sagte Mahrez nach seinem letzten Auftritt. Insgesamt habe man sich beim Turnier „nicht schlecht geschlagen, aber wir kassieren zu viele Tore, um auf etwas hoffen zu können“. (dpa/eli)