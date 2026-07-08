Nach 27 Tagen Dauer-Fußball: Darum ist plötzlich WM-Pause – Experten wussten nichts

Nach 27 Tagen mit täglichem WM-Fußball ist heute ungewohnt wenig los. Kein Spiel, keine Verlängerung, keine späten Dramen. Der spielfreie Tag kommt auch für die Experten von MagentaTV überraschend.

Für Fußballfans dürfte der Blick auf den Spielplan heute ungewohnt sein: Keine Partie steht an, kein Stadion wird zum Schauplatz einer WM-Entscheidung. Erstmals seit dem Eröffnungsspiel vor 27 Tagen bleibt der Ball bei der Weltmeisterschaft komplett ruhen.

Auch die Experten bei MagentaTV wurden von dieser Besonderheit überrascht. Nach dem Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien (4:3 n. E.) staunten unter anderem Jürgen Klopp und Thomas Müller darüber, dass tatsächlich erstmals ein kompletter WM-Tag ohne Spiel auf dem Programm steht.

„Ist morgen echt der erste spielfreie Tag des Turniers?“, zeigte sich Müller überrascht. Auch Klopp musste kurz überlegen: „Ja, was machen wir denn dann?“

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Pause vor der entscheidenden Turnierphase

Der freie Tag ist allerdings kein Zufall. Nach dem Abschluss des Achtelfinals bekommen die verbliebenen Mannschaften Zeit zur Erholung, bevor es mit den Viertelfinalspielen weitergeht.

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Für die Spieler ist die Pause wichtig. Viele Profis haben innerhalb weniger Tage mehrere intensive Partien absolviert, teilweise über 120 Minuten. Dazu kommen lange Reisen zwischen den verschiedenen Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko.

Die Trainerteams nutzen den Tag dagegen vor allem zur Analyse. Gegner werden studiert, Trainingseinheiten geplant und die letzten Details für die nächste K.-o.-Runde vorbereitet.

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Ab jetzt geht es um den WM-Titel

Mit Beginn des Viertelfinals steigt die Spannung noch einmal. Fans müssen aber nur den Mittwoch aushalten, ehe es am Donnerstag weitergeht. Den Anfang machen Frankreich und Marokka, die um 22 Uhr unserer Zeit den ersten Halbfinalisten ausspielen. Freitag geht es mit Spanien gegen Belgien weiter. Am Samstag freuen sich Fans auf Norwegen gegen England und am Sonntag gibt es den nächsten Auftritt von Titelverteidiger Argentinien gegen die Schweiz.

Der heutige spielfreie Tag ist deshalb vor allem eines: eine kurze Unterbrechung in einem bislang extrem dichten WM-Kalender. Nach 27 Tagen Fußball am Stück gibt es einmal Zeit zum Durchatmen, bevor der Kampf um den Titel weitergeht. (ggg)