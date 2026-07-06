Jamal Musiala ist nach der Fußball-WM nochmals operiert worden. Der Routineeingriff soll keine Auswirkungen auf den Saisonstart des Bayern-Stars haben.

Jamal Musiala schlägt sich weiterhin mit den Nachfolgen seiner schweren Verletzung herum. IMAGO/Moritz Mueller

Noch immer kämpft Jamal Musiala mit den Folgen seiner schweren Verletzung: Ein Jahr nach der Klub-WM stand ein Routineeingriff an. Bayern-Star Jamal Musiala ist nach der Rückkehr von einer enttäuschenden Fußball-Weltmeisterschaft noch einmal operiert worden. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt. Demnach wurde beim 23-Jährigen „ein kleiner, geplanter Routineeingriff vorgenommen“.

Diese Maßnahme gehöre zum normalen medizinischen Ablauf nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer, hieß es.

Musiala wurde Metallplatte aus dem linken Fuß entfernt

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Die Operation sei „seit Langem für die Zeit nach dem Turnier in Nordamerika festgesetzt“ gewesen. Laut „Bild“ wurde bei dem Eingriff in der vergangenen Woche in der Unfall-Klinik in Murnau die Metallplatte aus Musialas linkem Fuß entfernt.

Im Juli 2025 hatte sich Musiala einer Operation am linken Bein unterziehen müssen, bei der sein gebrochenes Wadenbein gerichtet und eine schwere Verletzung des Sprunggelenks versorgt wurden.

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Musiala hatte sich bei der Klub-WM 2025 verletzt

Die Verletzung hatte sich Musiala im Zusammenprall im Viertelfinale der Klub-WM 2025 mit Paris-Torwart Gianluigi Donnarumma zugezogen.

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Weil Deutschland bei der laufenden Weltmeisterschaft weit unter den Erwartungen geblieben ist, könne Musiala problemlos in die Bayern-Vorbereitung einsteigen.

Musiala soll zum Saisonstart der Bayern wieder fit sein

„Durch den Eingriff kann der Offensivspieler die Saisonvorbereitung nach einem klar strukturierten Plan absolvieren, sodass der Auftakt der Pflichtspiele des FC Bayern gewährleistet ist“, hieß es.

Erstes Pflichtspiel ist der Franz-Beckenbauer-Supercup am 22. August gegen Borussia Dortmund, der Bundesliga-Auftakt folgt am 28. August gegen den VfB Stuttgart. (sid/ggg)



